Familiares buscan saber con urgencia el paradero de Laura Benítez

Familiares de Laura Benites (34) piden a la ciudadanía formoseña colaboración para poder dar con su paradero, ya que desde el jueves cerca del mediodía la misma desapareció y nadie sabe de ella. La mujer vive en el barrio Eva Perón junto a sus cinco hijos que la esperan.

Agustina, familiar de Laura, en contacto con el Grupo de Medios TVO, dijo que “toda la familia está muy preocupada, desde el jueves desapareció y no sabemos absolutamente nada de ella”

“Pido a la gente si la vio o sabe dónde está nos avise al celular 3704665361 o al 911. La denuncia ya fue realizada en sede policial y nos dijeron que la están buscando”, agregó.

“Ella es rubia, de contextura física morruda, tiene varios tatuajes en el cuerpo”, describió y añadió: “ella se ausentó el jueves pasado, cerca del mediodía me avisó que oba a salir, le contesté que estaba bien, siempre me avisaba de todo a mí. Pensé que regresaría para la tarde noche, pero no fue así”.

“Pasaron dos días sin saber de ella y entonces decidí hacer la denuncia ante la Policía. Tiene cinco hijos, todos menores de edad, ahora están a mi cuidado y de la madre de Laura, pero la señora tiene muchas complicaciones en la salud”, indicó Agustina.

“Pido por favor que nos ayuden a dar con ella, estamos muy preocupados, el nene más chico llora todo el día por su mamá, no sabemos a dónde más buscar”, cerró la joven.