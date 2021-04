Federal A: Cuevas y Romero fueron titulares en el empate de For Ever en Corrientes

Compartir

En un primer tiempo muy favorable y un segundo tiempo complicado, For Ever logró la igualdad con un hombre menos y en el último minuto en tierras correntinas. Fue 1 a 1 con Boca Unidos. Abrió el marcador Esteche y sobre el cierre lo empató Enzo Bruno. A los 17´ del complemento fue expulsado Oscar Gómez.

Pablo Cuevas y Matías Romero, fueron titulares ambos en el equipo del “Chango” Cravero. El lateral por la derecha y el delantero son los dos formoseños que tiene el plantel de Resistencia.

Arranque prometedor de For Ever, porque se hizo dueño y señor de la mitad de la cancha y con un juego fluido fue muy superior a Boca Unidos en la primera mitad, pero careció de efectividad y se fue al descanso igualando 0 a 0.

En el complemento, Boca Unidos fue mejor y tras la expulsión de Oscar Gómez, los dirigidos por Grelak manejaron el encuentro y se pusieron en ventaja mediante Esteche; cuando el partido se moría apareció Enzo Bruno y decretó el 1 a 1 para el conjunto chaqueño. For Ever sigue invicto y con buenos momentos ilusiona a sus hinchas. El partido se jugó este domingo en Corrientes por la 2ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol.

BOCA UNIDOS (1): Luis Ardente; Ariel Morales, Nicolas Marotta, Franco Lazzaroni; Sebastian Luna, Diego Sánchez Paredes, Carlos Arriola, Iván Silva, Maximiliano Oliva; Lautaro Larrasabal y Martín Peralta. DT: Alfredo Grelak.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Jair Marín, César More; Lucas Jofre, Oscar Gómez, Emanuel Díaz, Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Goles: 34ST Francisco Esteche (BU), 47ST Enzo Bruno (FE)

Sarmiento empató

en el Centenario

Sarmiento, con pocas ideas y sin juego, no pasó del empate ante Unión de Sunchales en el estadio Centenario. Fue un 0 a 0 que dejó más contento al equipo de Tosetto. Ahora enfrenta a Crucero del Norte, como visitante.

SARMIENTO (0): Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Mauro Buono, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Sebastián Parera. DT: Raúl Valdez.

UNIÓN DE SUNCHALES (0): Leonardo Torres; Agustín Alberion, Nicolás Canavessio, Jonathan Paiz y Jonatán Medina; Matías Rojo, Gianfranco Baier, Cristian Sánchez y Ricardo Villar; Tomás Attis y Denis Stracqualursi. DT: Adrián Tosetto.

