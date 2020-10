Federal A: sin hexagonal, con los equipos que lo quieran jugar y para fines de noviembre

Compartir

Tuvo lugar la reunión virtual de los dirigentes del Torneo Federal A y ya hay una certeza: si la pandemia lo permite, el fútbol vuelve a fines de Noviembre o principios de diciembre. San Martín dijo presente a través de su Presidente, Grisel Cardozo y del Secretario, Florencio Belotto.

Finalmente Pablo Toviggino se hizo presente en la reunión y fue claro en el inicio de la misma: “Hay que mirar desde el 15/11 en adelante”, le comentó a los dirigentes. Y también afirmó que al torneo lo juegan todos los que quieran jugarlos. A partir de ahí surgieron dos interrogantes. El primero fue si se debe sancionar a los que no quieren jugar y el segundo fue qué fecha ven factible los dirigentes para arrancar a jugar.

Luego de que el presidente del Consejo Federal abra el debate, los presidentes arrancaron a opinar y cada uno dio su postura. En uno de los dos interrogantes coincidieron todos: que no haya sanción para los clubes que no quieran participar en la definición del torneo. De igual manera, hubo presidentes que agregaron una segunda respuesta a este punto: que los clubes que no participen no reciban apoyo económico.

En la segunda pregunta hubo diferentes respuestas. La mayoría coincidió en que la pelota vuelva a rodar el 22/11 o el 29/11. Por otra parte hubo instituciones que propusieron arrancar a principios de diciembre y otras que prefieren que el Consejo Federal sea quien estipule una fecha de inicio.

La posibilidad de un tercer ascenso, que se había confirmado a principio de año, parece estar lejana. Al no haber descensos es difícil que eso ocurra.

El Consejo Federal le dio 48 horas a los clubes para que envíen una nota confirmando participación del torneo a disputarse.

Finalmente no serán hexagonales. El torneo lo juegan todos los que quieran jugarlo y entre el 22 y 23 de Octubre se vuelven a juntar los dirigentes para definir el formato de la competencia. Los clubes que no quieran participar de la definición no tendrán ni voz ni voto en la resolución del torneo y queda resaltada la posibilidad de una ventaja a los equipos que quedaron mejor posicionados hasta que se puso fin al torneo.

Resumen

-Lo juegan todos los que quieran.

-48 hs para mandar nota diciendo si juegan o no.

-22 o 23/10 se vuelven a juntar para debatir formatos.

-Deben tener algún tipo de ventaja para los que estaban mejor antes de la pandemia.

-Tercer ascenso casi descartado.

-Aporte de TV garantizado para los meses siguientes.

-Sin sanción para clubes que no quieran jugarlo y avisen en estas 48hs.

-Sanción para los que dicen que si juegan y luego se bajan.

-Adiós al Hexagonal.