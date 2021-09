Fernández aseguró que el Gobierno “defiende a la industria, a las pymes y a la clase media”

Compartir

El presidente Alberto Fernández sostuvo que los peronistas celebran la industria “todos los días”, señaló que el empresariado que necesita la Argentina es el que “arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte”, y al mismo tiempo afirmó que “nadie defiende más a la industria, a las pymes, a los pequeños comerciantes y a la clase media” que las políticas del Frente de Todos.

Tras recorrer el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde visitó las instalaciones del laboratorio Bina Pharma, Alberto Fernández encabezó un acto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en el que envió un mensaje a los empresarios: “Para nosotros la industria es lo que genera el desarrollo social”.

“Los peronistas todos los días celebramos la industria y creemos en ella; no tenemos un día, todos los días la celebramos” porque “cada vez que un empresario abre una fábrica y da trabajo a los vecinos del lugar, nosotros lo celebramos porque detrás de eso hay un principio de arraigo de muchas familias que encuentran la posibilidad de seguir viviendo en su lugar”, dijo.

En ese sentido, subrayó: “Nada es más importante que la producción y el trabajo. Y cuando hablo de la producción hablo de estos inversores privados a los que el Estado los tiene que ayudar, auxiliar con el crédito, porque así es la mecánica del desarrollo del capitalismo moderno”.

“Nosotros recibimos de Perón y Evita el legado de hacer un país con justicia social. También recibimos el legado de Perón y de Evita de fortalecer a la industria nacional que es la forma de lograr autonomía y soberanía para el desarrollo de la Argentina. Eso también lo supieron Néstor y Cristina (Kirchner)”, remarcó.

Al compararse con el gobierno de Mauricio Macri, el primer mandatario manifestó: “Nosotros no queremos propiciar un sistema en el que a través de la especulación financiera, algunos ganen muchos y muchos pierdan una enormidad”.

“Nosotros apostamos a que ustedes -los empresarios- inviertan, crezcan y den trabajo”, dijo en el acto en el que participaron empresarios pymes.

Y continuó: “Argentina necesita un empresariado que arriesgue, convoque al trabajo, produzca, gane y después reinvierte. Así el circuito cada vez es más grande. Eso es lo que necesitamos”.

Entre las cifras de la recuperación económica pos pandemia, Fernández destacó que en la actualidad Argentina tiene “récord de exportaciones industriales en los últimos 8 años de la Argentina y bienvenido sea porque si a ustedes -los empresarios- les va bien, dan trabajo y la gente si tiene trabajo mejora su condición social”.

Durante su mensaje, el Presidente se refirió a los planes sociales y dejó sentado cuál es la posición del Frente de Todos al respecto e incluyó una crítica a Juntos por el Cambio: “Si alguien piensa que nosotros estamos felices con los planes sociales, sepan que no”.

“Nosotros vamos a estar felices cuando todos los argentinos y argentinas tengan un puesto de trabajo, ya que los planes son solamente un mecanismo para soportar la angustia que la pobreza genera”, apuntó.

Fernández dejó claro que “la solución de la pobreza es el trabajo y no los planes”, pero recordó que “en el mientras tanto”, el Gobierno no va a “dejar desamparado a quien lo necesite”. Al respecto, recordó que “cuando Cristina (Kirchner) dejó el Gobierno en 2015, había 170 mil planes que además generaban obligaciones como estudiar, trabajar y vacunar a sus hijos” y dijo que “todas esas obligaciones desaparecieron” durante el gobierno que lo precedió y “el número de planes creció de 170 mil a 750 o 800 mil”.

“Ahí sí uno puede decir que fueron dados con total irresponsabilidad porque quienes daban esos planes eran los mismos que le decían a los empresarios pymes que cierren sus empresas y se vuelvan importadores porque era un mejor negocio”, cuestionó.

Y fustigó: “Sabían -en el Gobierno de Cambiemos- que no iban a tomar a los trabajadores que las empresas despedían y lo resolvieron con los planes”.

Ante los empresarios pymes, recordó que durante el gobierno de Cambiemos se cerraron 23 mil pymes y que durante la pandemia a su Gobierno le preocupaba que Argentina pudiese ayudar a las pequeñas y medianas empresas” y recordó que por ese motivo se recurrió como instrumento de asistencia al ATP, porque sabían que “la pandemia algún día iba a pasar” y querían que “las pymes volviesen a trabajar al día siguiente como el día anterior a la pandemia”.

“Para nosotros el trabajo es central”, sentenció Fernández, quien enfatizó: “Somos hijos y herederos de Perón y de Evita y estamos orgullosos de eso”.

Al finalizar su discurso, Fernández dijo también que “la clase media en Argentina nació con las políticas de Perón y Evita” y destacó que “nadie defiende más a la clase media que nuestras políticas porque cuando defendemos el empleo, a las pymes, al pequeño comerciante y a la industria, defendemos a la clase media”.

“Lo hicimos siempre y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos que es lo que la Argentina necesita para poder vivir la vida que queremos”, expresó el mandatario en el cierre de su mensaje.

