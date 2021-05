Fernández Patri: “El aporte solidario y extraordinario ya generó ingresos por más de 223.000 millones de pesos”

Compartir

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó que la AFIP informó este domingo que ya recaudó 223.000 millones de pesos por el pago del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Los datos preliminares muestran que 10 mil individuos con patrimonios superiores a los 200 millones pagaron el impuesto.

“El Aporte solidario y extraordinario ya generó ingresos por más de $223.000 millones, siendo alrededor del 80% del universo potencial los que cumplieron con sus obligaciones, mientras que sólo unos 200 contribuyentes presentaron amparos”, señaló el diputado nacional.

Asimismo, Fernández Patri detalló el destino que se les dará a esos recursos extraordinarios: “Alrededor de 45 mil millones de pesos, equivalente a un 20 por ciento del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20 por ciento, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Además, a las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20 por ciento del total recaudado. Por otra parte, más de 33 mil millones de pesos, o un 15 por ciento de la recaudación, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares. Y, por último, cerca de 55 mil millones de pesos, el 25 por ciento de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de la compañía estatal IEASA (ex Enarsa)”

El diputado nacional también señaló que la AFIP inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que no presentaron sus declaraciones juradas.

“Ese 20 por ciento que no cumplió equivale a unas 3000 personas, de los cuales solo unas 200 presentaron una demanda en la justicia para no pagar el aporte. El listado incluye a los accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; a Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria de La Nación; Constancio Vigil, heredero del ex dueño de editorial Atlántida; parientes de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri; a Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza, que figura en la causa Cuadernos; a los empresarios Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian, entre otros”, detalló.

Después están los que simplemente decidieron no pagar, pero no judicializaron. A esos ciudadanos, la AFIP informó que ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales por omitir completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, finalizó Fernández Patri.

