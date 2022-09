Compartir

Linkedin Print

El Diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, negó enfáticamente que la aprobación del consenso fiscal en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación signifique “automáticamente” una suma de impuestos en la provincia, y lamentó que esa “falsedad” surja desde las propias líneas internas de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a la prensa en las ‘ultimas horas, el legislador consideró que “ante un ataque injustificado” del que fue objeto por parte de los propios integrantes del interbloque JxC, “es necesario aclarar la postura de quienes acompañamos la aprobación del consenso fiscal” con las provincias.

“Hemos sufrido un ataque verdaderamente injustificado por parte de integrantes del propio interbloque”, lamentó y recordó que “personalmente me hice cargo de mi postura en el curso de la sesión, cuando intervine para correr el eje falso que se había instalado, de que la aprobación del consenso fiscal implicaba automáticamente una suba de impuestos, lo cual es falso”.

“Esto es una falsedad”, insistió y lamentó que esto surja desde las propias filas de la alianza opositora “porque la verdad que no está bien en el término de la relación en el interbloque; molesta mucho”.

Carbajal dijo que “si bien es cierto que el consenso fiscal le da a las provincias la posibilidad de volver al régimen anterior y tener eventualmente la facultad de recuperar impuestos que se había autolimitado a través del pacto fiscal, pero de ahí a decir que esto implica automáticamente una suba de impuestos tal como lo planteó de manera muy irresponsable el presidente del bloque del PRO hay una enorme distancia, quiebra normas éticas de convivencia que deberíamos tener dentro de un interbloque”.

“La verdad es que esto en lo personal me indigna y me molesta porque introducen un eje absolutamente falso”, expresó, y añadió que “de hecho, en la provincia estoy proponiendo eliminar Ingresos Brutos por el término de dos años y aclaro que esta es una propuesta responsable porque los impuestos provinciales son apenas el 5% de los recursos que ingresan a la provincia ya que el resto es coparticipación federal, por lo cual eliminar ingresos brutos en términos de otorgar a los habitantes de Formosa ventajas competitivas respecto a las otras provincias es absolutamente sustentable desde el punto de vista financiero”, aseguró el diputado nacional Carbajal.

Compartir

Linkedin Print