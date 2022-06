Fernando Carbajal dejó abierta la posibilidad de postularse a la intendencia de la ciudad en caso de ser necesario

Compartir

El diputado nacional de juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, se mostró dispuesto a “asumir los desafíos que haya que asumir en pos de un proyecto ganador para el 2023”, y en ese sentido no descartó la posibilidad de postularse para la intendencia de la ciudad en caso de ser útil en un acuerdo de la oposición.

“Voy a estar en el lugar donde mejor sirva a la construcción de un proyecto ganador”, remarcó el ex juez federal, quien recordó que actualmente en la oposición hay varios dirigentes que se muestras dispuestos a pelear la gobernación en las elecciones del año próximo.

“Yo estoy dispuesto a asumir los desafíos que haya que asumir pero también estoy dispuesto a hacer todos los renunciamientos que haya que hacer”, enfatizó, y en ese marco dejó en claro que “si tengo que ser candidato a gobernador porque esto sirve para la construcción de un proyecto ganador, lo haré, si tengo que se candidato a intendente de Formosa para que sirva en el marco de un acuerdo sirva lo haré, y si tengo que trabajar como un militante de base acompañando a otros candidatos lo voy a hacer”.

Carbajal se ocupó de remarcar que “la mentalidad del momento” en el actual escenario político y con vistas a las elecciones del año próximo “tiene que ser estar dispuesto a asumir los desafíos que sean necesarios en pos de un proyecto colectivo y ganador”.

“El nivel de desesperanza y desencanto que hay en la sociedad es muy grande, por eso nosotros no podemos caer en ninguna trampa y de creernos imprescindibles; todos tenemos que estar dispuestos a cumplir un rol en este escenario que se viene”, enfatizó.

Más adelante, el legislador radical recordó que “Gildo, que es muy guapito en el micrófono en los hechos es bastante asustadizo, hizo derogar la ley de lemas en la categoría gobernador cuando la oposición iba a presentar varios candidatos en el 2011”.

