Fernando Carbajal sostuvo que en Formosa «no hay Poder Judicial»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, se refirió a la supuesta manipulación de datos de la pandemia del Covid-19 en Formosa denunciada por un enfermero que trabajó en el sistema público sanitario, y en ese contexto aseguró que el gobernador Gildo Insfrán cometió delitos de lesa humanidad contra la población formoseña.

En declaraciones a la prensa, el legislador del radicalismo recordó que en Formosa durante la pandemia se creó un Consejo del Covid “que disponía sobre la vida de los ciudadanos”, desde donde “atacaron sistemáticamente a la población en Formosa”.

Dijo que precisamente en ese marco de situación en la provincia es que “el gobernador Insfrán cometió Delitos de Lesa Humanidad”.

Explicó que si bien se han presentado las denuncias correspondientes sobre estas supuestas irregularidades de manipulación de datos denunciadas por un agente sanitario, Carbajal dejó en claro que en Formosa las expectativas de que la justicia provincial investigue al gobierno “son nulas, porque en Formosa no hay Poder Judicial”.

En ese sentido, indicó que durante la pandemia “el Superior Tribunal de justicia de la provincia dictó un fallo donde decían que al poder no se lo podía controlar”.

Aclaró que si bien hay algunos jueces que solucionan algunos conflictos, “no hay poder judicial en el sentido constitucional. Se han formulado denuncias ante la justicia federal que si bien no es la panacea tiene mayores posibilidades y algunos márgenes de independencia”, manifestó.

El diputado nacional Carbajal consideró que “todo lo que pasó durante la pandemia en Formosa fue realmente grave y tomó estado público en reiteradas ocasiones”.

“Tiene mayor gravedad porque acá durante la pandemia eras sospechoso de Covid y te trataban como sospechoso de cometer un ilícito, venían grupos armados sin orden de allanamiento al principio, entraban a tu casa rompiendo la puerta si era necesario y te llevaban detenido”, relató, y apuntó: “hubo casos de ciudadanos que estuvieron dos o tres meses detenidos porque les seguía dando positivo”.

