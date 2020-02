Finalizó la cumbre clave en Barcelona: qué pasará con Éric Abidal y Lionel Messi

Compartir

El Barcelona vivió una nueva semana convulsionada luego de que Éric Abidal, ex futbolista y actual dirigente de la institución, señalara al plantel como responsable por la salida del entrenador Erentesto Valverde quien dejó su cargo en enero tras malos resultados. Fue Lionel Messi, a través Instagram, quien le pidió al francés que “dé nombres” para no manchar a todos los jugadores y fue entonces cuando estalló el conflicto.

Ayer, un día después del cruce entre el director deportivo y el capitán del equipo, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona FC, se puso al mando de la situación y se reunió con ambas partes. El dirigente se encontraba en Bruselas y tuvo que apurar su regreso a España para evitar que el conflicto se agrande.

Primero, antes de que comience la práctica, dialogó brevemente con Lionel Messi, quien según los medios catalanes tuvo el apoyo de todos sus compañeros. La charla duró apenas unos minutos y aunque no se conoció en detalle el contenido, desde España señalan que fue en buenos términos y con ánimos de calmar a La Pulga.

Más tarde, el máximo dirigente tuvo un meeting con Abidal y Óscar Grau, CEO del club. El mismo duró cerca de dos horas y el objetivo fue tranquilizar al director deportivo: “La reunión fue muy provechosa para todas las partes. Tanto Messi como Abidal se han explicado sus razonamientos y el entente ya es total”, informó el sitio Sport.

De esta manera, queda descartada la salida del francés e incluso la estrategia del club es mostrar la unidad de las partes. Para eso, se decidió que el francés y el presidente viajen el jueves a Bilbao para el duelo que el Barcelona deberá disputar ante el Athletic por los cuartos de final de la Copa del Rey en el estadio San Mamés.

Mientras tanto, Messi sigue negociando su renovación de contrato. El astro argentino tiene vínculo con la entidad hasta junio de 2021 y, según medios españoles, existe una cláusula a favor del rosarino que le permite salir en condición de libre en el próximo mercado de junio si es que así lo desea él y avisa con anterioridad a las autoridades de la institución.

El objetivo de la dirigencia es que el capitán renueve el contrato, sin embargo las negociaciones son duras y puede que este episodio las complique aún más.

El conflicto comenzó el martes, cuando en diálogo con el sitio catalán Sport, el ex futbolista francés había culpado al plantel por la salida de Ernesto Valveerde, quien acordó su desvinculación en enero de este año: “Nuestro departamento debe tener los deberes hechos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Empezamos el trabajo del entrenador durante mi primer verano. Buscamos información y, después, el presidente tomó la decisión de renovarle. Lo asumimos porque era una decisión de club, pero ya vimos que el problema no era de resultado sino que era a nivel interno. Nunca es fácil tomar esa decisión, pero después del clásico del 18 de diciembre comenzamos a concretar más en su salida”.

El ahora dirigente dejó en claro que la cúpula del Barcelona tomó la decisión de sacar a Valverde del club porque entendía que el plantel no estaba conforme con su trabajo: “Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”.

En este marco, Lionel Messi, capitán del equipo, publicó en Instagram un comunicado breve para contestarle a Abidal: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.