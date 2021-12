Flor Vigna habló de la posibilidad de tener un hijo con Luciano Castro

Compartir

La segunda parte del 2021 estuvo plagado de emociones de las fuertes para Flor Vigna. El antes la mostraba soltera y con su carrera profesional enfocada en La Academia de ShowMatch, donde se mostraba como una de las candidatas a ganar el premio. El después, la tiene con una prometedora carrera como cantante, en la que ya publicó dos sencillos con sus respectivos videoclips, y muy enamorada de Luciano Castro, quien la acompaña en este desafío, al punto que fue el protagonista de su lanzamiento.

En su relación con el actor experimentó además una nueva sensación: la de aproximarse a la idea de una familia ensamblada. Luciano es papá de Esperanza y Fausto, de su relación con Sabrina Rojas. La actriz, por su parte, está en pareja con el locutor Tucu López, y entre los cuatro hubo buena onda desde el comienzo. Se mostraron juntos públicamente y se tiraron flores siempre que pudieron, siempre manifestando que lo importante es preservar a los pequeños. Como muestra valen las recientes fiestas, cuando Luciano y Sabrina resolvieron pasar la Nochebuena juntos y en compañía de sus hijos y así lo publicaron en sus redes sociales.

De este y otros temas volvió a hablar Flor. Lo hizo en un móvil de Intrusos (América) luego de participar de un evento exclusivo organizado por Camila Galante, la esposa del futbolista Leandro Paredes. Allí manifestó estar “muy bien y muy contestos” en su actualidad con Luciano y se refirió a la buena relación con la ex de su pareja. “Yo solamente puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura, me dio una bienvenida hermosa a su familia”, aseguró.

Respecto a esto, amplió: “Cuando lo conocí a Lu, me dijo que para el lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. Me enternece un montón que sea así”, señaló. Y consultada sobre la posibilidad de formar una familia ensamblada, la actual cantante puso algunos reparos. “Yo le pido a la vida que por favor aguante un cacho, porque estoy sacando mi música, empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos, sé que necesito tiempo”, se atajó.

Sin embargo, no descartó convertirse en madre y de hecho se animó a poner plazos: “Me enternece mucho. En tres, cinco años podría ser”, aseguró. Y cerró con una profunda reflexión sobre esta nueva etapa de su vida: “Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida, es un cable a tierra”, estimó.

Luego de su separación con Castro, que se encargaron de manifestar que se produjo en buenos términos, Sabrina fue la primera en blanquear su romance, y luego Luciano se animó a contar que estaba en pareja con Vigna. En diálogo con Intrusos (América), Castro reveló que incluso fueron a cenar los cuatro juntos: “Te doy la primicia para que veas lo bien que nos llevamos”. También había contado lo que sentía al ver las románticas fotos de la madre de sus dos hijos con su nueva pareja: “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el actor en declaraciones a la prensa y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

