Formosa continúa sin presentar nuevos casos de coronavirus

En la conferencia de prensa de hoy, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se han realizado 69 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultado negativo a coronavirus. Además, se reportó que no hay casos sospechosos.

En los últimos 8 días no se diagnosticaron casos positivos en la provincia. En ese lapso, el sistema de salud reportó casos positivos a Formosa, pero que no correspondían porque no viven en la provincia.

Se dará de alta a un paciente de 47 años que estuvo internado 46 días hasta que tuvo dos resultados negativos a COVID-19 consecutivos. Ya no constituyen riesgo alguno de transmisión, por lo que regresan a sus hogares.