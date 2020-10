Formoseña ruega que le permitan entrar a la provincia: “Mi mamá se está muriendo y necesito verla”

Compartir

Linkedin Print

Carmen Acosta, formoseña nacida en Herradura y que hace 13 años se radicó en Rawson, Chubut, para mejorar la situación económica de su familia, en diálogo con el Grupo de Medios TVO relató el angustiante escenario por el que atraviesa varada en Florencia, Santa Fe, y por el cual que ruega a las autoridades de Formosa que le permitan el ingreso a la provincia para despedir a su madre, doña “Aurora”, conocida enfermera y partera de Herradura, que tiene cáncer de médula en su etapa terminal. “Al menos que me dejen entrar, un día, un minuto o un segundo”, rogó entre lágrimas para poder darle el último adiós.

“Estamos en Florencia, Santa Fe esperando alguna respuesta, alguna ayuda, que alguien se apiade de mi situación y pueda despedir a mi mamá”, comenzó contando para relatar que “soy nacida, criada y ‘malcriada’ en Herradura, mi mamá fue enfermera y partera mucho tiempo en esa localidad, cuando llegó el momento de irme hace 13 años por la situación económica que atravesaba mi familia decidimos con mi marido ir a vivir a Rawson en Chubut y empezamos a trabajar los dos, yo soy docente y él es metalúrgico también de Formosa”.

Seguidamente relató toda la odisea por la que atravesó y aún atraviesa para poder despedir a su madre. “Nuestra situación comenzó este año porque todos los años mi mamá viaja a visitarnos y sino nosotros íbamos para Formosa, estamos en contacto de manera permanente, a mi mamá le diagnostican cárcel terminal en el mes de mayo de este año, es donde se empezó a deteriorar su salud, en ese mismo mes yo solicito el ingreso, también con el tema de la pandemia cada provincia tuvo restricciones y no podían permitir ingresos, salidas o permanencia de las personas entonces pedí la salida de la provincia de Chubut y el ingreso a Formosa, pero no recibí ninguna contestación, en agosto la salud de mi mamá empeora, se pone cada vez más grave entonces vuelvo a solicitar, tampoco recibí ninguna respuesta, traté de comunicarme con gente conocida de Formosa pero todos tenían el mismo argumento, que no se puede, que es imposible, más o menos el 9 de septiembre la vuelven a internar a mi mamá, pero su salud empeoró, no tuvo mejoría y el sábado tomo la decisión de venirme hacia Formosa y mandar una nota de que por favor me dejen ingresar volviendo a enviar la solicitud y diciendo que iba en camino, que me dejen pasar, que no sé cuánto tiempo mi mamá va a estar viva”, relató.

“Ella está internada en la clínica Versalovic, entonces ahí sí recibo una respuesta de hace 3 días cuando la solicitud la vengo pidiendo hace bastante, no es de hace semanas, por esa situación recorro toda la ruta nacional desde Rawson pasando por diversas provincias, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y en ninguno de los controles yo teniendo el permiso nacional de circulación, me hicieron problemas, llego a la provincia de Chaco donde con gentileza los policías de Chaco me dicen que no puedo circular por esa ruta y que me tengo que volver hasta Florencia (Santa Fe) y quedarme ahí o sino iba a ser detenida porque no tengo el permiso para entrar a Formosa, si tengo permiso por lo menos en Puerto Eva Perón (Chaco) me hubiera quedado, además es una cuestión de sentido común, yo no soy de Santa Fe sin embargo acá me están abriendo las puertas, me están ayudando con alimentos, con todo lo que pueden porque además vengo con mi sobrina y ella viene con una bebé”, acotó.

“Acá en Florencia me encontré con una gran cantidad de familias que están hace 40 días o más, y que están asistidos por la Municipalidad y por Cáritas, es una situación de desborde, mi situación es especial, yo sé que estas familias van a pasar, que no van a tener inconvenientes, pero el problema es que mi mamá se está muriendo y yo necesito verla, es una tortura para mí todos los días escuchar que ella necesita que yo esté”, dijo entre lágrimas.

“Yo estuve averiguando sobre la ley nacional sobre dejar pasar a ver a pacientes terminales y no voy a tener otra posibilidad de despedirme de ella, esta es la única, no tengo otra, es una pena lo que ocurre porque además yo sé que la provincia se está resguardando, que el virus se está expandiendo y no espera, soy consciente de eso pero también sé que ingreso a Formosa y tengo 15 días de aislamiento, también toman todos los recaudos y para mi un día acá es un día perdido con mi mamá”, exclamó angustiada.

“Acá hay otras personas, cada uno tiene su historia y hace muchos días están acá”, señaló.

“Yo soy formoseña y por la situación económica me fui, quería mejorar pero no conseguía trabajo, mi esposo tampoco y decidimos irnos, pero soy formoseña, lo que más quiero en este momento es un día, un minuto, un segundo con ella, después si me quieren volver a sacar no hay problema. Mi mamá fue una enfermera, partera muy conocida del pueblo de Herradura, ella tiene 81 años y está complicada, el cáncer de médula avanza. Yo sé que el reporte de su estado lo dan todos los días a las 10 de la mañana y a las 18 horas entonces mantengo contacto con mi hermana, la salud de mi mamá cada vez está empeorando más, ahora tiene insuficiencia cardiaca, ya el cuerpo le está diciendo basta, es una persona que trabajó mucho, vivió mucho y ayudó mucho”, finalizó rogando que las autoridades formoseñas se “apiaden” de su situación y le permitan dar el digno último adiós.