Fórmula 1: Christian Horner quiere a Fernando Alonso en Red Bull para 2025

El fichaje del asturiano es una apuesta personal del jefe de la escudería austriaca que “siempre ha sido un admirador suyo”. Su contrato con Aston Martin expira a finales de este año.

La rumorología en torno a los fichajes para 2025 se ha vuelto una constante desde que se oficializó la llegada de Hamilton a Ferrari. El movimiento desencadenará un efecto dominó cuya especulación está a la orden del día. Por el momento, Sainz, al que le ha quitado Lewis el asiento, deberá buscar equipo, Mercedes un nuevo piloto primera espada, y Verstappen tampoco tiene claro su futuro en Red Bull debido a las tiranteces de su padre con Christian Horner y Checo Pérez no tiene el volante asegurado tras los irregulares resultados obtenidos. La prensa alemana y uno de sus expilotos, Ralf Schumacher, aseguran que el posible fichaje de Fernando Alonso por Red Bull en 2025 puede estar ya muy avanzado.

“Horner Siempre ha sido un gran admirador suyo”, ha afirmado Ralf en Sky Sports F1. “Parece que tiene serias intenciones de firmar a Alonso para el año que viene, para tener otro piloto fuerte si Verstappen deja el equipo. Existen estos rumores y las fuentes son bastante buenas”, añade. “Si Red Bull le diera un coche con el que pudiera ganar… ¡Claro que Alonso lo querría! Y ya se ha visto lo que ha hecho este fin de semana, lo rápido que ha sido, cómo cambiaba de marcha, cómo impidió que Russell le adelantara… Sabe lo que quiere y creo que encajaría bien”, explica.

Según F1-Insider, Christian Horner considera absolutamente prioritario el fichaje de Fernando Alonso con quien estaría en “conversaciones avanzadas” para que sea piloto de Red Bull a partir del año que viene. “El español es el candidato preferido del actual ‘jefe único’ Christian Horner, que cuenta con el apoyo incondicional de los accionistas mayoritarios tailandeses”, asegura el citado medio. “El español, campeón del mundo en 2005 y 2006, sigue siendo considerado uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 a pesar de su relativa edad para los estándares de la Fórmula 1. Con Red Bull cree que puede ganar su tercer título el año que viene, sobre todo porque puede estar seguro del apoyo de los poderes de Red Bull en torno a Horner”, añade dicha información.

El asturiano se pronunció sobre los rumores hace semanas. “Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos. Sí que creo que estoy en la lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras”, asegura. Aún así, Alonso cree que es muy pronto para hablar de su futuro y que no tiene pensado que hará de cara a la siguiente temporada. “Primero de todo, necesito ver si quiero seguir corriendo. Si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras. Si me comprometo es porque hay una posibilidad de ganar y voy a entregar el cien por cien a una organización que dará su cien por cien. Hay muchos interrogantes, pero esa es la segunda parte. La primera parte del futuro son mis decisiones personales”, añade.

Que Red Bull ha querido que las manos de Fernando condujeran uno de sus monoplazas ha sido un secreto a voces. Así lo desveló Christian Horner, director del equipo Red Bull que reconoció tres intentos fallidos. “Estuvimos muy cerca, fui a ver a su agencia de representación a finales de 2007 para ficharlo por dos temporadas, pero él sólo quería fichar por una campaña. La postura de Red Bull y del señor Mateschitz (máximo accionista de Red Bull entonces) era la de dos años o nada, y no se produjo el acuerdo por ello”, reveló Horner.

“Pensábamos que tenía un acuerdo muy evidente para ir a Ferrari en 2009. La cosa es que Flavio Briatore también estaba involucrado intentando firmarlo para el equipo Renault, la escudería que dirigía por aquel entonces, y al final acabó pilotando para Renault esas dos temporadas”, reconoció Horner, jefe de un equipo Red Bull cuyos pilotos en 2008 fueron David Coulthard y Mark Webber. Horner reveló que no fue la única ocasión en la que intentó fichar a Alonso para Red Bull.

“A mediados de 2009 me acerqué para preguntarle si quería unirse al equipo al año siguiente porque ganaríamos el campeonato del mundo con ese coche. Además de ello, años después, tuvimos otra conversación en la parte trasera de un Alfa Romeo en el aeropuerto de Spa, creo que fue por 2011 o 2012, pero la negociación más seria fue la primera, y en esa perdió la oportunidad”.