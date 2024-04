Foro Llao Llao: desplegarán un operativo de seguridad para evitar piquetes

El Ministerio de Seguridad diseñó un operativo en Bariloche, ante el anuncio de manifestaciones durante la visita del Presidente al acto de clausura del exclusivo encuentro empresario.

El cónclave, que reúne a los empresarios más influyentes del país, comenzó este miércoles en el emblemático establecimiento hotelero y en simultáneo, efectivos de distintas fuerzas federales intensificaron los patrullajes en los alrededores del establecimiento turístico, ubicado a 24 kilómetros del centro de Bariloche.

Poco antes del mediodía aterrizó en Bariloche el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y en las próximas horas lo hará el mandatario de Paraguay, Santiago Peña.

Este miércoles a última hora, referentes de las distintas reparticiones terminarán de darle forma al operativo especial de seguridad, que contará también con la participación de la policía provincial.

Ante el anuncio de la llegada de Milei a la ciudad cordillerana, distintas organizaciones sociales y sindicales anunciaron medidas de fuerza para el próximo viernes, ante las cuales el gobierno no hizo esperar su respuesta: “Vamos a impedir cualquier desorden y vamos a garantizar la circulación por las rutas de Bariloche”.

Será el debut del protocolo antipiquetes en Bariloche. En diálogo con Infobae, Bullrich ratificó que habrá un importante despliegue de fuerzas en toda la zona. “Vamos a manejar la situación” aseguró, y ratificó que las agrupaciones “no van a poder cortar ni interceptar”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en la provincia de Río Negro y una movilización, que contará con el acompañamiento de la seccional local del gremio gastronómico.

Rodrigo Vicente, referente provincial de ATE, dijo que el objetivo de la manifestación será “rechazar los despidos, las políticas de ajuste y de ajuste y de achique del Gobierno Nacional, el cierre de oficinas públicas”, entre otros. Además exigirán un “aumento salarial para todos los trabajadores nacionales y la reincorporación del personal que despidieron”.

Dijo que las protestas se centralizarán en los caminos de acceso al hotel Llao Llao aunque admitió que “aún falta definir la modalidad” del reclamo.

Otras organizaciones lanzaron una convocatoria a través de las redes sociales para concentrarse el viernes a la 11 en el acceso al hotel Llao Llao “en repudio a la visita del Presidente Milei” a Bariloche.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, prometió “corte de rutas” en la provincia. Bullrich no tardó en responderle. “Nosotros vamos a poner la fuerza necesaria para garantizar que no se corten las rutas” le confió a este medio.

La estación aérea se encuentra a 40 kilómetros del Llao Llao. En el trayecto podrían multiplicarse las manifestaciones y cortes de ruta, motivo por el que la custodia presidencial aconsejó realizar el recorrido por vía aérea.

Por eso Milei aterrizará en el aeropuerto internacional de Bariloche y se trasladará en helicóptero hasta la plataforma que está ubicada en el predio del hotel, a un costado del campo de golf, a metros del lago Moreno.

Para ingresar al hotel deberá transitar unos 800 metros que separan al helipuerto del acceso principal.

La Policía Federal evalúa reforzar la presencia de efectivos con recursos provenientes de otras localidades cercanas.

Los primeros efectivos en recorrer el perímetro pertenecen a la Prefectura Naval, fuerza que cuenta con una base operativa a metros del hotel, donde se ubica el Puerto Pañuelo, cabecera de las principales excursiones lacustres que se realizan en el lago Nahuel Huapi.

Pero ante el arribo del mandatario uruguayo y de los primeros empresarios que asisten al cónclave, las demás fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad se sumaron a la tarea de prevención.

El domingo pasado, cerca de las 17, una aeronave de carga perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en el aeropuerto barilochense. Tres camiones de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón lo esperaban en la plataforma auxiliar para trasladar los elementos que se utilizarán durante el dispositivo de seguridad hasta sus instalaciones, que se encuentran a mitad de camino entre el centro de Bariloche y el epicentro del Foro Llao Llao, sobre la Avenida Ezequiel Bustillo.

Es allí donde confluirán los vehículos de las distintas reparticiones y desde donde operará el comando de seguridad diseñado para la ocasión.