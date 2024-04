Milei le pidió una reunión a Lula

El presidente Javier Milei busca reunirse con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien insultó y tildó de «comunista y corrupto» en plena campaña electoral.

Ya en el poder, el mandatario le expresó al líder del Partido de Trabajadores (PT) sus deseos de concretar un encuentro conjunto. Lo hizo a través de una carta que le entregó la canciller Diana Mondino a su par, Mauro Vieira, en el marco de su visita al gigante de Sudamérica con el objetivo de reestablecer la relación entre ambas naciones.

Sin embargo, la solicitud tiene una especificidad dado que no se trata del pedido de una audiencia formal, lo que implicaría que Milei se traslade a Brasilia, sino del planteo de concretar un intercambio que hasta ahora no tiene fecha ni sede.

La funcionaria de la administración libertaria fue recibida hoy por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño, Geraldo Alckmin, y por Vieira.

Mondino llegó a Brasil el martes por la noche y permanecerá tres días con agenda en las ciudades de Brasilia y San Pablo.

El diario Folha de San Pablo, informó que la canciller aseguró que el Gobierno «está muy interesado en mantener la relación bilateral», y reveló que la carta contenía «un saludo».

Se trata de la segunda misiva que le envía Milei a Lula tras diferenciarse y hasta insultarlo. La primera, fue en el marco de su asunción, el 10 de diciembre, para invitarlo a la ceremonia de jura y limar asperezas. En aquel entonces el brasilero decidió no viajar.

Fuentes del Gobierno aseguran que Lula deberá darle la reunión al Presidente ya que «no se trata de un tema personal, sino más bien de políticas conjuntas».