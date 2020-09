Franco Florio, el atleta que también juega al rugby

Compartir

Mientras se prepara para clasificar como velocista a los Juegos de Tokio, continúa con sus entrenamientos por Zoom con Belgrano Atlhetic.

Franco Florio es un deportista tiempo completo, que también estudia. En pandemia, transitando “el nuevo mundo” redefinió objetivos y no detiene su marcha. Su historia es singular, no sólo porque con 20 años realiza dos deportes en el alto rendimiento, sino porque se destaca en ambos: atletismo y rugby.

Posee el record argentino Sub 20 en 100 metros, con una marca de 10s51, y formó parte del seleccionado argentino de Seven. “En mi vida conviven los dos deportes y los hago compatibles, aunque a veces reconozco que por las características de cada uno no es tan así. Pero es lo que elijo”, le comentó a deportes.gov.ar.

“La vuelta al CENARD se disfruta. La verdad que hoy la pista está impecable y se entrena cumpliendo con todos los protocolos. En cuarentena aproveché para usar el gimnasio que en época de competencia es complicado por mi caso particular. Mis próximos objetivos están claros: el Nacional de Mayores, el Panamericano U23 de Cali y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio”, sintetizó el joven atleta, quien además se desempeña como wing en Belgrano Atlhetic.

Además, en este tiempo de pandemia, Florio también aprovecha para estudiar y aprobar mediante el Zoom las materias de Comercio Internacional: “El estudio es fundamental, más allá de que después uno se dedique o no a desarrollar lo que estudió en el campo, es un acompañamiento importante porque se trabaja la cabeza, se aprenden cosas nuevas en forma permanente y se suma vocabulario. Tener un título universitario no es lo mismo que no tenerlo. El estudio es algo que siempre tengo muy presente, sé que tarde o temprano el deporte se corta”.

“La peor parte de la cuarentena costó, pero logré pasarla muy enfocado con el entrenamiento y el estudio. Siempre busco la parte positiva de todo, fue un obstáculo que hubo que sortear”, completó Florio, campeón del Nacional de Mayores en atletismo y también hombre del rugby: debutó en los Pumas 7s con 18 años en el Circuito Mundial de Las Vegas y Vancouver. En la pista y en la cancha corre para adelante, igual que en la vida.