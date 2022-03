Compartir

La actividad industrial retrocedió 5,5% en enero pasado, mientras que la construcción cayó 3,9% respecto del mes anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

”En términos generales, la caída de enero es atribuible a paradas técnicas y menor actividad en las fábricas en el contexto de vacaciones de verano, a las dificultades de dotación de personal por el rebrote de Covid-19 y a los problemas de suministro de energía por la ola de calor, entre otros motivos particulares que afectaron a ciertos sectores”, señalaron desde el Ministerio de Economía minutos después de que el Indec diera a conocer las cifras.

Actividad industrial

A pesar de la caída de enero, el nivel de actividad industrial sigue siendo alto ya que se encuentra 6,2% por encima del nivel pre-covid de febrero de 2020.

En enero, crecieron de forma interanual siete de los 16 sectores que integran el indicador. Las mayores subas se registraron en “Otro equipo de transporte” con el 50,5% interanual; Prendas de vestir, cuero y calzado, con 18,6% ; y Químicos, con una suba de 8,2% interanual.

El detalle rubro por rubro

El mes pasado, nueve de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Alimentos y Bebidas”, (3,6%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (18,3%); “Productos minerales no metálicos (8,6%); “Productos de caucho y plástico” (7,3%); “Industrias metálicas básicas” (4,3%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (7,0%); “Productos textiles” (9,2%); “Productos de metal” (2,3%); y “Productos de tabaco” (5,6%).

Por su parte, mostraron incrementos las divisiones “Sustancias y productos químicos” (8,2%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (18,6%); “Madera, papel, edición e impresión” (5,0%); “Maquinaria y equipo” (8,6%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (4,4%); “Otro equipo de transporte” (50,5%); y “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (1,3%).

“En enero de 2022, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 0,3% respecto a igual mes de 2021″, indicó el Indec. Y a su vez precisó que en enero pasado el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 5,5% respecto del mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,4% respecto del mes anterior.

Construcción

Según el organismo de estadísticas, en el último enero el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 5,0% respecto al mismo mes de 2021. “En enero de 2022, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 3,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,8% respecto al mes anterior”, añadió.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción el primer mes del año muestran, con relación al mismo mes del 2021, subas de 17,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,8% en mosaicos graníticos y calcáreos; 15,7% en asfalto; 9,5% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,5% en artículos sanitarios de cerámica y 0,1% en yeso.

En tanto, se observan bajas de 17,6% en pinturas para construcción; 16,3% en ladrillos huecos; 14,5% en hormigón elaborado; 10,7% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,9% en placas de yeso; 3,1% en cales y 2,0% en cemento portland.

Perspectivas

Al analizar los números que el Indec dio a conocer esta tarde, el economista Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, dijo a Infobae que la caída de la industria y la construcción en enero se debe a varios motivos. “Primero, hay que tener en cuenta que la Argentina no está mostrando un crecimiento sostenido por lo menos por ahora. Lo que tuvimos todo el 2021 es un rebote fuerte después de un año de pandemia”, puntualizó.

Y amplió: “No esperábamos crecimiento en el nivel de actividad en enero porque todavía hay una enorme desorganización en el sistema productivo en general. Tenés arrastre de la producción automotriz, por ejemplo: en general no hay autos, la producción de autos cayó fuertemente y todavía no está restablecida en muchos casos”. Sumado a esto, mencionó, aún no está bien ordenado el sistema de comercio y abastecimiento; que tiene que ver con los problemas climáticos.

A su vez, “hubo algunos problemas de transporte, que también involucraron medidas sindicales. Hubo varias cosas que hicieron que no esté restablecido el sistema productivo como para que puedas arrancar el 2022 aprovechando el rebote fuerte del 2021″.

Luego de que se conocieran las cifras oficiales, Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma, por su parte consideró que la caída en el IPI manufacturero se debió a la variante Ómicron del coronavirus y a las trabas a las importaciones. “Ups… Ómicron + trabas impo”, escribió hoy a través de su cuenta de Twitter.

“Nosotros no esperábamos que los números de enero mostrasen crecimiento respecto de diciembre, pero tampoco esperábamos semejante caída”, confesó Camusso en diálogo con este medio.

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tuiteó: “el @INDECArgentina dio a conocer los datos de producción industrial de enero, que -tal como ya veníamos adelantando- se contrajo 0,3% interanual. La cifra igualmente es inferior a nuestras estimaciones preliminares (-3,0%). ¿Es para alarmarse ese dato? NO”.

De acuerdo con sus dichos, enero tuvo varias particularidades. Entre ellas, destacó el récord de contagios de COVID, “que dificultaron la operación normal en muchas fábricas, muchas más paradas de planta por vacaciones que en enero de 2021 y una segunda quincena muy lluviosa en la zona Centro (que frenó la construcción)”. Y a continuación, resaltó: “Los primeros datos que llegan de febrero son nuevamente positivos”.

