Fuerte cruce entre Moria Casán y Nacha Guevara en el “Cantando 2020”

Las disputas en la pista de Cantando 2020 no cesan. Los cruces entre los participantes y el jurado o entre los mismos miembros del jurado son moneda corriente todas las noches. Muy filosa y sin pelos en la lengua, en la gala de este miércoles, Moria Casán se refirió a su colega como “Mano Chanta”, haciendo alusión al momento en el que Nacha Guevara le pidió a Lizardo Ponce que alzara las manos frente a ella. Allí, el conductor quiso saber más sobre este vínculo y la One tomó la palabra: “Estamos bien con Nacha, ¿no es cierto?”.

Inmediatamente, Nacha tomó el micrófono y expresó: “No es que molesta lo que dice Moria porque la conozco mucho, pero dejémoslo pasar. Cuando se meten con la chantada de lo espiritual, no es que me hiera, pero…”. Lejos de quedarse callada, Casán la interrumpió: “La imposición de manos es una chantada”. Y Guevara, retrucó: “Que Dios te perdone”.

Sin embargo, Moria Casán tuvo la palabra final y lanzó: “Ay por favor. Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera. No estoy comparándome con nadie porque no me interesa. Las comparaciones son siempre negativas porque uno siempre va a ser mejor. Hablo de mí totalmente”.

En esa oportunidad, al ver replicada la discusión en varios medios de comunicación, Casán utilizó sus redes para explicar que no está enemistada con su compañera. “No fue pelea, es un souvenir. Yendo autopista por colectora, no da”, escribió en Twitter, misma plataforma en la que también agradeció su birthday (cumpleaños) “extendido”, ya que el pasado 16 de agosto fue su cumpleaños.

Al parecer, la amistad entre las famosas entró en una zona de tensión. Las divas, que venían compartiendo en la calle Corrientes la obra La gran depresión, se pelearon por sus visiones por una actuación y la conductora terminó “ventilando” roces que tuvieron en la pieza teatral e incluso hace dos semanas en una gala del Cantando 2020, la One le reclamó la salida de Corina Fiorillo, la directora original de la pieza, que fue reemplazada en ese lugar por la propia Nacha.

Diferentes versiones afirman que la pelea data cuando “en un pasaje de la obra que protagonizaron hace un tiempo la señora Moria Casán agarra un revolver que es parte de la obra y apunta a Nacha Guevara muy cerca. Automáticamente, le agarra la mano a Moria, la da vuelta la muñeca y los dedos doblándoselos todos hasta que suelta el arma por la fuerza que le hizo. Se cae el arma y Moria queda totalmente descolocada porque eso no estaba en la escena”.