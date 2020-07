Gastón Giménez: “Estoy a disposición de la selección de Paraguay”

Compartir

Han sido muchos los casos de los futbolistas argentinos que, por una razón u otra, decidieron no representar a la Selección argentina y sí jugar para otra. Algunos por tener un lazo inquebrantable con sus raíces familiares. Y otros, por creer que ante la jerarquía que hay en el combinado albiceleste, las chances serían muy pocas. Y este fue el caso de un futbolista argentino al que Eduardo Berizzo ya le puso el ojo.

El Toto ha provocado muy buenas sensaciones en la Selección paraguaya desde que se transformó en su entrenador. Es cierto que no son las mismas que dejó Gerardo Martino tras llegar a una final de Copa América, pero lo cierto es que su imagen en el país guaraní es muy positiva. Y en esta oportunidad, el DT de Paraguay tiene en la mira a un jugador nacido en nuestro país y que la rompe en la MLS. ¿De quién se trata?

Sin dudas que el camino ya lo habían marcado años atrás otros futbolistas argentinos nacionalizados paraguayos. Fue el caso tanto de Jonathan Santana o Néstor Ortigoza, deportistas que nacieron en Argentina pero que se inclinaron por representar a la Albirroja. Pero ahora, otro crack de nuestro país está a punto de seguir el mismo camino. Sobre todo, después del interés que manifestó Eduardo Berizzo en él.

El apuntado por el Toto es el volante y zaguero Gastón Giménez, de notable pasado en Vélez y que hoy se ha transformado en una pieza fundamental en el Chicago Fire del fútbol de los Estados Unidos. Pero además de la intención del seleccionador del cuadro guaraní, el Tonga manifestó su deseo. “Es tal cual como él dijo, estoy a disposición de la Selección. Voy a trabajar duro para poder estar en ese proyecto. Acá estoy disponible”, aseguró.

En el mismo sentido, Giménez reconoció que sólo resta el llamado de Eduardo Berizzo para que comience a transitar su nuevo camino en el seleccionado de Paraguay. El exVélez ya tiene todo listo para sumarse a las filas albirrojas. “Ya he hecho todos los trámites así que voy a seguir trabajando para volver a encontrarme con mi juego nuevamente. Y para poder tener una oportunidad”, concluyó.