Gildo Insfrán se sumó a los gobernadores que suscribieron el Consenso Fiscal 2021

El gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, se sumó a los gobernadores que firmaron el Consenso Fiscal 2021, ayer al mediodía, en un acto encabezado por el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

El acuerdo contempla aspectos de carácter federal referido, entre otras cosas, a la coparticipación de impuestos. Durante el acto, el presidente Fernández reconoció el trabajo realizado por las provincias en el contexto de emergencia por la pandemia del COVID 19.

Dicho documento consiste en un acuerdo entre Nación y todas las provincias argentinas que contempla aspectos de carácter federal, referido, entre otras cosas, a la coparticipación de impuestos y el esquema de las distintas jurisdicciones.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y de Economía, Martín Guzmán estuvieron a cargo de las exposiciones principales para clarificar el fundamento de esta decisión colectiva de los mandatarios provinciales de protagonizar, en 2021, el comienzo de una etapa real de crecimiento de Argentina, tras soportar los efectos de la pandemia y de la alta deuda acumulada durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese marco, el mismo presidente de la Nación insistió en la necesidad de comprender que el futuro del país debe encontrar unidos a todos los argentinos.

Además, hubo reconocimiento presidencial al apoyo brindado por los gobernadores para que se pudiesen superar escollos derivados de una cuestión que no estaban en la hoja de ruta de quienes iniciaron sus mandatos el 10 de diciembre de 2020, ya que se tuvo que enfrentar al enemigo desconocido y letal del COVID 19.

En esa manifestación se ponderó, desde las expresiones del jefe de Estado, la determinación colectiva de darle un carácter prioritario al cuidado de la salud y la vida de los argentinos.

Y se apeló al compromiso para acometer el nuevo tiempo que asoma y que, de algún modo, quedó reflejado en los contenidos del presupuesto nacional que, entre otras cosas, impulsa para el año que viene y los subsiguientes la ejecución de las obras públicas así y políticas pertinentes con la educación, la salud y la ciencia y tecnología y poniendo el acento en la contención de los que más necesitan de la ayuda y acompañamiento del Estado.

También, el presidente invitó a reflexionar acerca de todo lo acometido a lo largo del año y, sobre todo, desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus; y que más allá de los debates y las posturas variadas, se concretaron hechos y se alcanzaron logros ante un desafío planteado por lo desconocido.

En esa línea, se puso de relieve que la emergencia sanitaria no impidió que el Estado nacional y los provinciales, de manera conjunta, continuaran cumpliendo con la atención de las cuestiones esenciales ligadas a la vida de los argentinos.

Fernández significó que el acuerdo firmado con los gobernadores tiene que ver con la responsabilidad de cómo se planifica crecer con sensatez y encarar el futuro conjunto, ya no por el espanto de un virus, sino por la oportunidad de construir el propio destino; y exhortó a no dejar pasar la oportunidad que se presenta para hacer las cosas bien de una vez y para siempre.

A parte de Insfrán, estuvieron presentes y formaron parte del Consenso Fiscal el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Rio Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Juan Manzur; y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

En representación de Córdoba, estuvo el vicegobernador Manuel Calvo; al igual que por Santa Cruz, Eugenio Salvador Quiroga; y por Santa Fe la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El primer mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no estuvo presente por recomendación médica.

