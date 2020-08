Gildo Insfrán y Nicolás Trotta reiniciaron las clases en escuelas rurales de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en el Cruce La Picadita, perteneciente a la localidad de Villafañe, se llevó a cabo la inauguración de la obra educativa N° 1.378 de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, marcando así el retorno de las clases presenciales en las escuelas de la modalidad rural de la provincia.

Se trata de un nuevo complejo educativo para la localidad, compuesto por la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 127 “Capitán Facundo Solari”; el Ciclo Básico Orientado Rural Secundario; y el Jardín de Infantes Nº 16 “Padre Santiago” Sección I.

El acto fue presidido, mediante videoconferencia por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien se encontraba en su despacho de Casa de Gobierno acompañado por el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla.

Asimismo, el Gobierno Nacional acompañó este importante acontecimiento con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien en esta ocasión participó del lanzamiento de la continuidad del ciclo lectivo 2020, en la modalidad rural y semi presencial dado el contexto sanitario, y fue testigo nuevamente del corte de cinta en otra obra educativa.

Asistieron en el Cruce La Picadita, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís; el intendente de Villafañe Hugo Onisinchuk; las diputadas provinciales Eleuteria Roa y Mirta Márquez; la subsecretaria de Educación Analía Heizenreder; la directora del establecimiento educativo, Mónica Del Valle; la directora del jardín de infantes, Miriam Edith Buck y la coordinadora del Ciclo Básico y Secundario Rural, Leticia Ruiz.

Insfrán: “Retomamos el camino

de la educación presencial”

Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario formoseño resaltó: “¡Qué alegría volvernos a encontrar aunque sea en forma remota con el compañero ministro Trotta! Es cierto que ese 2 de marzo cuando inauguramos esa escuela, el Centro Polivalente de Artes, y se lanzaba desde Formosa el inicio del ciclo lectivo 2020, para nosotros fue realmente un orgullo”.

Luego “pasó lo que pasó en el mundo con esta pandemia, donde aún estamos en franca batalla con ella”, marcó, haciendo notar que “desde el costado norte de la Patria, desde Formosa, seguimos batallando con mucha responsabilidad, no solamente las autoridades, sino todos, haciendo todo lo posible para que esta pandemia no cause el efecto tan terrible que causa en otras latitudes del mundo”.

“Con las medidas que vamos tomando estamos de forma acertada, por los resultados que todavía tenemos –expuso-. Esto no es para vanagloriarse porque el peligro está, es latente, por lo que debemos seguir cuidándonos muy estrictamente”.

La pandemia “nos ha dado esta posibilidad de poder inaugurar en un mismo año (el ciclo lectivo) en dos oportunidades: el 2 de marzo y el 12 de agosto, siendo esta última una forma presencial, fundamentalmente para las escuelas de la zona rural”, enfatizó.

Asimismo, respecto del reinicio de las clases presenciales en las escuelas de modalidad rural, acentuó: “Al pueblo de Formosa le digo que empezamos nuevamente el camino de la educación presencial en zonas rurales y a medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo iremos habilitando otros establecimientos del sistema educativo”.

En este punto aclaró, como bien antes lo había expresado el ministro Trotta, en Formosa “nunca se ha dejado a la educación de lado, porque tanto docentes como padres y alumnos pusieron todo de ellos para seguir enseñando y recibiendo la educación en todos los puntos de la provincia”.

“Verdaderamente nos sentimos contentos y la comunidad educativa también lo está por volver a la escuela, ya que estaban deseosos que así sea. Empezamos desde el Cruce La Picadita, pero en poco tiempo creo que vamos a ir extendiendo en casi toda la provincia”, finalizó.

Nicolás Trotta

Por su parte, al hablar en el acto virtual, el doctor Trotta recordó: “Cuando veía las imágenes de esta escuela que se está inaugurando y su techo azul, recordaba aquel día tan especial para mí que fue el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo en la provincia de Formosa”.

“Mi primera inauguración de un ciclo lectivo acompañándolo al gobernador Insfrán, al ministro de Educación, Alberto Zorrilla, y a todo su equipo en el comienzo de las clases y también inaugurando una escuela artística, una hermosa escuela que debe ser un orgullo no sólo para todos los formoseños y formoseñas, sino también para todos los argentinos y argentinas”, destacó.

Subrayó que “en esos techos azules siempre reafirmamos el compromiso de una educación transformadora y el desafío de una política de Estado que se sostenga para que la escuela sea la principal, no la única, institución que nos permite proyectar un futuro mejor”.

En otro tramo de su alocución, el ministro remarcó: “Quiero saludar a los docentes, a las maestras, maestros y profesores que a lo largo de estos difíciles meses asumieron el desafío de seguir educando a la distancia. Su compromiso implicó marcar esa presencia constante. Que nuestros hogares se transformen en escuelas, con mucho compromiso de las familias. Por eso nuestro agradecimiento permanente a cada uno de ellos”.

Tras marcar “la alegría que nos genera poder ver nuevamente a nuestros estudiantes en las escuelas argentinas”, enfatizó que “Formosa da un paso muy importante en un regreso seguro a las escuelas. Que en gran parte de la provincia, en los distintos distritos, nuestros estudiantes estén regresando a la escuela también es la síntesis del esfuerzo que han transitado todos los formoseños y las formoseñas para poder enfrentar esta pandemia y mucho más pone en valor el compromiso del Gobierno y de cada ciudadano de la provincia”.

“Vemos que a partir de los muy buenos resultados que hay en la provincia se está pudiendo avanzar en ese sentido en el reinicio de este ciclo lectivo”, agregó.

Recalcó que si bien debieron suspenderse las clases presenciales, “tuvieron continuidad en todo momento en este desafío de poder seguir educando a la distancia, permitiendo la continuidad pedagógica”, remarcando que “hoy tenemos el desafío de volver a la escuela para poder seguir aprendiendo en las aulas y también abordar con los chicos, las chicas y las familias el impacto que ha tenido esta pandemia”.

“Sabemos que tenemos por delante meses complejos, donde deberemos poner en valor ese esfuerzo en casa, generar un aprendizaje colectivo nuevamente y que también, a partir del diálogo de los maestros con los chicos, poder entre todos procesar lo que han sido estos meses difíciles que transitamos”, planteó el ministro Trotta.