Gimnasia de Comodoro, con siete jugadores contagiados de coronavirus

El equipo patagónico, líder de la Zona Sur de la LNB, confirmó este sábado que ocho integrantes de la delegación arrojaron positivo de Covid-19 y de esta forma no podrán afrontar el duelo de de esta tarde ante Ferro.

El departamento de prensa de la institución sureña informó este sábado que, según los hisopados practicados en las últimas horas al equipo los jugadores Juan Manuel Rivero, Jonatan Treise, Sebastián Orresta, Bernardo Barrera, Franco Giorgetti y Miguel Ruiz más el juvenil Franco Ferraría “arrojaron resultado positivo” en Covid-19. También está contagiado el utilero del plantel, Marcelo Guitín.

A estos casos hay que sumarle el del experimentado pivote misionero Diego Romero, cuya situación fue dada a conocer el miércoles pasado y hoy se halla desarrollando el pertinente “proceso de aislamiento obligatorio”.

Los componentes del equipo del DT Martín Villagrán “se encuentran aislados cumpliendo con los protocolos estipulados para estos casos”.

Mediante un comunicado, Gimnasia aclaró que mientras “Giorgetti y Rivero tienen síntomas leves, el resto permanece asintomático”.

Por esta situación, el equipo patagónico no pudo afrontar los partidos de la quinta fecha ante Ferro (ayer, a las 19.00) y de la sexta ante Platense, programados originalmente en el estadio Templo del Rock, de Obras Basket, donde se desarrolla la zona Sur del certamen, iniciado en medio de la pandemia.

Gimnasia es el único equipo de su sección que permanecía invicto, tras haberse impuesto en los cuatro primeros partidos del certamen.

