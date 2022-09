Golpe al bolsillo: kioscos registran aumento de precios en varios productos cada 15 días

Compartir

Desde los últimos 15 días se registraron nuevos incrementos en productos del rubro kiosco como cigarrillos, golosinas, gaseosas y helados, y se anticipan subas cada quincena. «Hoy $1.000 son los $100 de antes», señaló Oscar, un tradicional kiosquero céntrico, al Grupo de Medios TVO.

“Lamentablemente siguen los aumentos, ya es constante, van aumentando de acuerdo al porcentaje entre 10% y 12%», agregó el comerciante. La ronda de aumentos vuelve a ser importante por los porcentajes que indican las marcas desde los cigarrillos, un 12%, hasta los helados, un 20%.

«Hay algunos productos como el helado, que subió un 20% y sube por temporada, cada 5 meses más o menos, y los cigarrillos obviamente subieron casi un 12%», precisa Oscar. Una «tacita» de helado, el producto más llevado por estos días, ya cuesta $260 con el último incremento.

Por su lado, los cigarrillos, uno de los productos más demandados en los kioscos, junto a las gaseosas, tuvieron incrementos entre los $20 y los $60 inclusive.

«Los cigarrillos tradicionales cuestan $460, que serían los box, y a partir de ahí comienzan a bajar dependiendo de la calidad del cigarrillo. Con $1.000 compras una gaseosa y un cigarrillo y ya no te alcanza para el helado», manifestó el hombre.

Es que la escalada en los precios parece volver a acelerarse y con ello crece la pérdida del poder adquisitivo. En productos como las golosinas, los precios aumentaron un 8% durante la semana pasada «y en ese esquema se están, cada 15 días, retocando algo». «La semana pasada subieron las gaseosas y aguas saborizadas de 1 litro 1, 1⁄2 litro y las de vidrio, $300 está la cocacola de litro”, agregó al respecto.

Esta pérdida en el valor adquisitivo se ve reflejado en el día a día. En este sentido, Oscar reflexionó que «hoy $1.000 son los $100 de antes y $500 los $50 porque no te sirve para nada, se desvalorizó tremendamente la plata». «Primero nos asustaba mucho cobrar, parecía una fortuna que la gente no iba a poder pagar pero la gente se fue acostumbrando y nosotros también”, completó.

