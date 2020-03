González: «Se están montando controles para evitar la circulación de las personas»

Compartir

En el marco de la cuarentena obligatoria anunciada por el presidente Alberto Fernández y que rige desde las 00 de anoche, el ministro de Gobierno de Formosa, Dr. Jorge González fue consultado por los controles que se realizarán para evitar la circulación de la mayor cantidad de personas, ya que el primer mandatario nacional dejó en claro que «la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal, junto con las policías provinciales estarán controlando quién circula en las calles. El que no pueda explicar que está haciendo en la calle se tendrá que someter a las penas que prevé la ley. Vamos a ser absolutamente inflexibles». También aseveró que «vamos a ser muy severos, porque la democracia nos los exige».

«La obligación que tenemos es permanecer en los hogares y salir lo menos posible. Hay que entender que no son vacaciones sino un período especial que atravesamos», aclaró el ministro provincial.

Explicó que «se están montando en la ciudad de Formosa y localidades del interior controles en las calles para evitar la circulación. Los mismos son disuasivos orientados a explicar a las personas que circulan la importancia de que se queden en la casa. No tenemos una actitud de persecución».

Además, adelantó que a las 14 horas se estará comunicando con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic para «ajustar en detalle los mecanismos de actuación».

Sanciones

Quienes no cumplan con la cuarentena obligatoria estarán violando los artículos 205 y 239 del Código Penal, lo cual acarrea severas sanciones.

«Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia», detalla el artículo 205. Por su parte, el artículo 239 dice que tendrá una pena de prisión «de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones».