González sobre reunión con la ministra Frederic: «Convenimos en la necesidad de articular acciones»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González se refirió al encuentro que mantuvo días atrás con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y dejó en claro que Formosa está comprometida con la política pública en materia de seguridad; además reconoció que si bien se trató de un «primer acercamiento» donde no se habló de «coordinación de políticas» si «convenimos la necesidad de articular acciones».

«Lo acompañé al gobernador en este encuentro con la Ministra de Seguridad de la Nación, no la conocíamos, por lo tanto, era importante tener un contacto para conocerla», comenzó diciendo y aclaró que «si conocemos a quien es la actual jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad, que fue la ministra de seguridad del último tramo del gobierno de Cristina».

«Es importante conocer las perspectivas que tienen sobre algunos aspectos para poder desde ahí trabajar en conjunto», asintió.

Seguidamente expuso que solo fue un «primer» acercamiento y «no hubo coordinación de políticas» pero «convenimos en la necesidad de articular acciones. La ubicación de la provincia de Formosa requiere la articulación de acciones para que no haya superposiciones de jurisdicciones y competencias que afectan el normal desarrollo de las actividades».

Por otro lado, el funcionario provincial fue consultado respecto a la relación con el gobierno de Mauricio Macri. «Yo creo que hay que distinguir las distintas formas de relacionamiento, hemos tenido algunos encuentros de trabajo conjunto, también tuvimos fuertes discusiones en otros aspectos pero en definitiva uno tiene que llevar adelante las políticas públicas que son de su competencia, la provincia de Formosa jamás renunció a las políticas públicas en materia de seguridad, nunca hemos requerido la presencia de fuerzas federales para garantizar la seguridad, en este marco hemos tenido algunas situaciones que han ameritado posiciones fiemos respecto al respeto de la autonomía de las provincias», aseveró.

Finalmente, al ser indagado por la lucha contra el narcotráfico reconoció que existe un «discurso» que busca desvirtuar la política del actual gobierno nacional. «La política comunicacional de la derecha no tiene nada que ver con la realidad, el compromiso que tenemos como provincia es claro, el discurso de la derecha está orientado», culminó.