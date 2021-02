Hábeas corpus: presentan recurso para que la Corte resuelva la competencia de la Justicia

Compartir

La Fiscalía de Estado de Formosa presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si le corresponde intervenir a la Justicia Federal o la provincial en el hábeas corpus vinculado a las personas alojadas en los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP).

La fiscal de Estado Stella Zabala argumentó que “cada vez que se nos convoca a un hábeas corpus nos presentamos ante la Justicia provincial porque entendemos que es competente, no sólo por lo que nosotros sostenemos, sino porque también lo ha expresado el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es el intérprete provincial de las leyes y la Constitución”.

“Es así que le pedimos a su par que se inhiba de seguir entendiendo y en su defecto, de no compartirlo, plantee la cuestión de la competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es ante quien corresponde porque no hay un superior común”, indicó.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía impugnó la decisión adoptada durante la feria judicial de declarar la competencia del fuero federal para tramitar el hábeas corpus presentado por el senador nacional por Formosa y titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff.

Al mismo tiempo, la provincia de Formosa “ha planteado un recurso extraordinario federal contra la Cámara Federal de Casación Penal que resolviera la incompetencia de la Justicia provincial porque sostenemos, como corresponde, la competencia del fuero provincial”.

“Esto es así porque en un sistema federal de Gobierno estamos defendiendo nuestra Justicia, la provincial, y el derecho que tenemos como provincia porque se tratan de facultades no delegadas a la Nación”, subrayó.

Categórica, acentuó a esta Agencia que “estamos convencidos de que le asiste razón a la Justicia de Formosa” ya que de esa manera “se defiende la autonomía provincial, un sistema federal de Gobierno y la facultad que tiene la provincia de ser juzgada por sus jueces naturales”, finalizó.

