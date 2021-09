“Hay formoseños que me dijeron que se irán de la provincia si es que vuelve a ganar el oficialismo”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el precandidato a diputado nacional del frente “Juntos por Formosa Libre”, Dr. Fernando Carbajal habló de su experiencia como precandidato, el contacto con los formoseños y qué les dicen cuando lo ven, en este sentido aseveró que “muchos me dijeron que esperarán los resultados electorales y que si vuelve a ganar el oficialismo venden todo y se van”.

“Si bien son pocos días han pasado un montón de cosas. Lo vivo con mucha satisfacción y con la convicción personal que tomé la decisión correcta en el momento en que decidí la candidatura y exponerme a la lucha política, que si bien siempre es dura, en el caso de Formosa aún más”, inició diciendo.

Destacó que fue la decisión “correcta” porque “lo que recibo de la gente es muy fuerte, y creo que este frente político que hemos constituido se ha levantado y consolidado como una verdadera esperanza de futuro”.

“Son muchas las personas que me dicen que están esperando tomar decisiones personales acerca de qué hacer con su vida (irse o quedarse) de acuerdo al resultado electoral. Entonces, eso me convence aún más de que no estamos solamente frente a un cambio de episodio electoral sino frente a un cambio de tiempo, algo pasó en este último tiempo en la provincia de Formosa y estoy seguro de que algo va a cambiar después del 12 de septiembre”, lanzó Carabajal.

Seguidamente añadió que “hay gente que me dijo que esperará los resultados electorales y que si vuelve a ganar el oficialismo vende todo y se va. Es triste lo que sucede, los jóvenes se tienen que ir con mucho dolor porque sienten que no les queda otra. Siento que nosotros estamos construyendo una esperanza para un futuro mejor que eso es un aliciente para que las personas elijan seguir apostando a la provincia de Formosa”.

Resaltó que del contacto con los ciudadanos formoseños lo que más le sorprende es el alto conocimiento que tienen. “La gente me conoce e identifica muy claramente, esto se percibe, lo cual no quiere decir necesariamente que me voten porque esta ya es otra decisión”, confió el ex juez Federal.

“La ciudadanía me identifica, no me veían como candidato, sabían quien era, cual era mi trayectoria, pero en estos 40 días que han transcurrido creo que hemos podido dar el paso para que la gente sepa que soy también una opción política”, aseveró.

“Creo que los números que surgen demuestran de que hay una decisión de cambiar hacia un futuro diferente”, añadió y dejó en claro que “las encuestas de por si no hay que mirarlas en el número fino sino en el trazo grueso de la tendencia y en este momento es clara ya que estoy instalado como el candidato que más presencia recibe en la comunidad, que la sociedad me está visualizando como una alternativa diferente y creo que eso va a tener una traducción electoral muy clara, lo cual será la base sobre la cual vamos a construir el proyecto alternativo al gobierno”.

Finalmente indicó que “en reuniones con los vecinos logramos intercambios, donde hablamos, escuchamos y recibimos sus propuestas e inquietudes y por supuesto aportamos nuestras ideas”.

