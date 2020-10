“Hay Joga hasta que Dios disponga”, dijo el ex gobernador de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Luego de que en las redes sociales publicaran una falsa noticia sobre su muerte, el ex gobernador de Formosa, Vicente Joga, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, con muy buen ánimo aseguró que su estado de salud es óptimo y que pronto regresará a Formosa tras recibir el alta médica en Buenos Aires a donde días atrás había sido derivado en avión sanitario por un problema de salud.

Comenzó agradeciendo el llamado y contó que “me operé en Formosa y tuve que hacer algunas correcciones en Buenos Aires por eso vine en un vuelo sanitario, el jueves salí de la institución médica, estoy en un hotel esperando que me den el alta, estoy perfectamente bien, estoy más peronista y más hincha de Colón que nunca”.

“Tenía que haber vuelto a Formosa el martes o miércoles, pero un tema de coordinación del médico hizo que me demorara, quizás la semana que viene ya esté por Formosa donde haré la cuarentena”, explicó.

Al finalizar y poniéndole gracia a la situación, el ex gobernador de Formosa aseguró que “hay Joga hasta que Dios disponga”.