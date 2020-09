Héctor Defranceso: “Los primeros seis equipos deben contar con una ventaja por lo realizado”

Compartir

El presidente de Central Norte de Salta, Héctor Defranceso, afirmó que los que terminaron entre los seis primeros tienen que tener una ventaja en el formato que se está armando. El miércoles, nueva reunión.

Luego de las reuniones que se llevaron a cabo entre los presidentes de la zona Norte del Federal A, Héctor Defranceso, el presidente de Central Norte señaló que los equipos que terminaron en las seis primeras ubicaciones merecen contar con una ventaja en el reinicio del campeonato. “Hay posturas bien definidas de cómo debe continuar el Federal A pero algunas son inviables. Hoy los primeros seis equipos deben contar con una ventaja por lo realizado hasta el momento”, señaló.

El titular de los “Cuervos” de Salta además reconoció que tuvo la idea de formar una burbuja sanitaria pero que al no charlar con las autoridades gubernamentales de la provincia desistió presentar de manera oficial la idea al Consejo Federal. Con respecto a la forma de disputa que se maneja, Defranceso reconoció: “La propuesta que manejó Héctor Gómez de jugar en 3 grupos de 5 es la mejor pero deben pulirse algunos detalles con respecto a la conformación de los grupos”, justificando que por cuestiones de cuarentena no se puede estar viajando a jugar contra todos como se hacía todos los fines de semana.

Además Defranceso explicó que las dos zonas, Norte y Sur, deben contar con el mismo formato de disputa y que en la decisión que se tome algunos clubes saldrán heridos pero que deben entender y aceptar que no se puede conformar a todos. “Los ascensos se tienen que resolver en la cancha y si los tiempos no nos dan para que jueguen todos, lo mejor sería hacer un hexagonal”, sentenció.

Con respecto a la ausencia del representante de Güemes en las dos reuniones, su par salteño reconoció que es una falta total de respeto que nadie de Santiago del Estero participe o aparezca en las reuniones virtuales y los tildó de irresponsables.

Para finalizar Héctor Defranceso contó que no hay confirmación por parte del Consejo Federal para un ascenso más en el Federal A. “No hay nada oficial. Desde que comenzó el torneo hasta el día de la fecha solo jugamos por dos ascensos y corresponde uno a cada zona. Después nos dijeron que se está trabajando para conseguir uno más en la categoría pero de manera oficial no hay nada”, culminó.