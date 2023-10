Hugo García: »Esperemos que el domingo en defensa propia votemos por Unión por la Patria»

El concejal justicialista, Hugo «Cacho» García en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo encararon el último tramo de la campaña electoral y aseveró que esperan que el domingo vote en defensa propia por Unión por la Patria.

García comenzó diciendo: «el día de la militancia nos encontró trabajando, militando, repartiendo nuestras boletas en cada una de las casas, charlando con las personas y brindándole un servicio muy importante a las personas. Este es el mejor acto que podemos hacer».

«En relación hasta cuando seguirán las prestaciones, señaló que las mismas van a seguir hasta el día jueves, esta es una de las maneras que tenemos que agradecer a nuestra gente. Siempre tenemos que pensar en los mas humildes que nos necesitan todos los días y no dejar a aquellos que plantean esta disyuntiva entre lo que nosotros proponemos y ellos lo hacen».

Acto

En relación a si habrá acto para conmemorar la fecha, indicó que «no habrá porque se está trabajando fuertemente en todos los sectores y en los barrios, estamos charlando con la gente y dejando nuestras propuestas a los vecinos y esperando que el domingo en defensa propia votemos por Unión por la Patria».

Acerca de cómo lo reciben los vecinos las boletas de Unión por la Patria, explicó «hay que decir que cuando el candidato fue Gildo Insfrán el 70 por ciento de los votos fueron para él, lo han respaldado al igual que nosotros respaldamos al Partido Justicialista, esto ha quedado claro y en las PASO han sido situaciones diferentes y creo que en esta vamos a recuperar mucho porque esta en claro lo que esta en juego y como lo está».

«Por supuesto que entendemos el enojo de la gente, la situación no está fácil, hemos recibido un país muy complicado y le hemos hecho frente, pero la respuesta no es Patricia Bullrich porque también ha sido culpable ella de la situación que hoy tenemos en el país», añadió.

Sobre si cuesta hacer campaña por Sergio Massa en los barrios, el diputado provincial electo explicó que cuando el peronismo se une en función de un candidato “nos olvidamos de las diferencias porque pensamos fundamentalmente en el país y también en el modelo y no es difícil hacer campaña cuando lo que se dice es verdadero”.