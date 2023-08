Ibáñez destacó cuáles son los beneficiosde que Argentina forme parte de los BRICS

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibañez, habló sobre el ingreso de Argentina a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y destacó que con ello se abre otro panorama en materia económica y geopolítica para el país, que permitirá fortalecer sus relaciones comerciales con un bloque que “representa el 31% del PBI mundial”.

Para graficar la importancia del bloque, recordó que el G7 (representado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón e Inglaterra) tiene el 29,9% del PBI mundial, por lo que el BRICS ya lo supera. Con la incorporación de Argentina, el BRICS pasará a tener el 36% del PBI mundial.

El funcionario destacó además que “no solamente se potenciará el comercio argentino con más mercados abiertos para ampliar las exportaciones nacionales; sino que permitirá al país tener una mayor independencia crediticia. La incorporación del país a este bloque económico brindará la posibilidad de ampliar las opciones de crédito para infraestructura y otras inversiones”.

También el comercio a través de los BRICS permitirá usar otras monedas que no sean exclusivamente dólares, para poder proteger las reservas que tiene el país y con la cual amplía su espectro para comprar insumos en otras partes del mundo (las importaciones se pagan en dólares) y, además, pagar los vencimientos de la deuda con el FMI.

Comercio exterior

El funcionario provincial fue consultado sobre que implica para el comercio exterior de Formosa el ingreso a los BRICS. Al respecto, señaló que

“Formosa presentó un incremento de las exportaciones en 2022 de un 28,1%, en este marco cabe destacar que uno de nuestros socios comerciales es China (integrante de los BRICS). Teniendo en cuenta el ingreso de Argentina, Formosa no solo puede consolidar las ventas con estos socios comerciales, sino que seguirá su camino de agregar valor a su producción, a través del desarrollo de nuestra industria formoseña que actualmente cuenta con grandes inversiones en materia de litio y la producción de arrabio verde”, respondió Ibáñez.

Según el informe de comercio exterior elaborado por el INDEC, Formosa exportó 41 millones de dólares durante el año 2022 y exhibió un alza de 28,1% respecto a 2021. Sus principales productos fueron cereales (40,4% del total), en particular arroz y maíz. Semillas y frutos oleaginosos se ubicó en segundo lugar, con una participación de 6,0% debido a un incremento de 100,0% registrado en el período.

Otro producto importante fue fibras de algodón, que representó 4,6% de las exportaciones de la provincia. Los principales destinos fueron Unión Europea, China, Mercosur, USMCA, ASEAN, Chile, “Resto de ALADI”, y “Magreb y Egipto”.

“El comercio con China, más allá de las ideologías, son acciones que hasta Estados Unidos realiza (el país asiático es el segundo país que más dinero le prestó a Norteamérica), es decir, el comercio a través de los BRICS no nos ‘aísla’ del mundo, sino que fortalece la pertenencia del país al mercado internacional, lo que es muy reclamado por ciertos sectores políticos, que sin embargo protestaron por el ingreso al bloque, dando a entender que el único interés es depender de Estados Unidos e Inglaterra como únicos socios comerciales”, expresó, por último.