Ibáñez: “En los lugares donde no hay rentabilidad económica, el Estado formoseño está presente”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibañez informó un incremento en el subsidio Hogar, que se acredita a través de la Administración Nacional de Seguridad Social ANSES, de 338 pesos por cada garrafa de 10 kilos.

El Programa Hogar de la ANSES beneficia a 103.634 familias formoseñas, a la vez, el funcionario destacó que por decisión del Gobierno de Formosa y a través de REFSA Gas, se garantiza “el mismo valor” que tiene la garrafa en Formosa capital como en los departamentos Ramón Lista, Matacos, y Bermejo.

En este sentido, explicó que desde Nación se llevó a cabo una actualización del subsidio, debido al aumento en las tarifas de garrafas, por lo que “el precio comercial es de 520 pesos con 53 centavos y el subsidio del programa de 338 pesos” por cada una.

En la provincia de Formosa, beneficia a 103.634 familias, la inversión mensual es de 35.028.292 pesos, por lo que el costo real para las familias más vulnerables es de 182 pesos “una vez que te acreditan los 338 pesos por una garrafa”, comentó el funcionario.

Y remarcó que “aumentó la garrafa, pero también aumentó el subsidio que tiene una inversión mensual sumamente importante y está dirigido a personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar, cuyos ingresos mensuales sean de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles”.

También alcanza a quienes convivan con un familiar discapacitado y sus ingresos mensuales sean de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles.

“Se accede a través de la web www.servicioscorp.anses.gob.ar”, detalló Ibañez.

REFSA Gas

En este orden, el ministro de Economía recordó que “por una decisión del Gobierno de la provincia, se instaló una planta fraccionadora de GLP en el Parque Industrial, de esta forma, el mismo valor que tiene la garrafa en la ciudad capital, REFSA Gas la coloca, por ejemplo, en El Potrillo, El Chorro; en los departamentos Ramón Lista, Matacos, y Bermejo”.

Y advirtió que desde el Estado provincial “no se desplaza y no se suplanta a los particulares que distribuyen y fraccionan gas, pero sí el Estado va y participa en aquellos lugares donde no hay rentabilidad alguna y, por lo tanto, un privado no va ir”.

Finalmente, puso en relieve que “en los lugares donde no hay rentabilidad económica, el Estado formoseño está presente. Lo que importa es que todos los formoseños, vivan donde vivan, tengan la misma oportunidad de desarrollarse”.

