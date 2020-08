Ibáñez explicó los requisitos para el IFE 4 y la nueva inscripción al programa ATP

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, indicó qué deben hacer aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que ya no viven en la casa materna o paterna pero no hicieron aún el cambio de domicilio para poder cobrar el IFE 4; como así también detalló qué PyMES pueden inscribirse hasta el 4 de setiembre para que el Estado abone a sus empleados el salario complementario.

Durante la conferencia de prensa de este sábado del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial se refirió a dos temas que fueron motivo de consulta en los últimos días: las nuevas condiciones para acceder al beneficio del IFE 4 y la modificación en el nuevo ATP anunciado por el Gobierno nacional.

El ministro de Economía recordó que las modificaciones en el IFE fueron dadas a conocer por la la Secretaría de Seguridad Social -que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación- y que fue difundida a través de una resolución en el Boletín Oficial el 13 de agosto, en la cual establece algunas pautas modificatorias de la resolución que originariamente había atribuido los requisitos del IFE.

Precisó que tales modificaciones fueron: que las personas privadas de libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del decreto Nº 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios; cuando él o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerara por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas; y por último, que la ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.

Actualización

De domicilio

Sobre el caso puntual de los jóvenes de entre 18 y 25 años, el funcionario provincial subrayó que “al considerarlo parte del grupo familiar, si alguno de ellos tiene algún otro beneficio o un salario en blanco, quedaría automáticamente afuera” y en tal sentido, advirtió que “en la práctica hay muchas personas entre 18 y 25 años que siguen manteniendo el domicilio en la casa materna o materna pero ya no viven más ahí porque han formado pareja o por cuestiones laborales”.

“Cómo pueden hacer para actualizar el domicilio”, interrogó el doctor Ibáñez y respondió: “Deben ingresar a www.anses.gob.ar con su número de cuil y clave de seguridad social y a través de Mi Anses, actualizar el domicilio bajando una declaración jurada ya pre impresa. O bien, desde la atención virtual o personalmente en una delegación del organismo”.

Nuevo ATP

Por otra parte, señaló que hasta el 4 de setiembre tendrán tiempo las PyMES y MiPyMES para inscribirse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

¿Quiénes reúnen los requisitos para acceder al salario complementario de sus empleados? Las empresas que registraron una caída en su facturación entre julio de 2020 vs 2019.

Aclaró que aquellas cuya facturación en julio de 2020 vs 2019 fue positiva en hasta 40 %, podrán tramitar un crédito a tasa subsidiada del 15%.

En tanto, los créditos a tasa subsidiada obtenidos en agosto podrán ser convertidos parcial o totalmente en un subsidio en tanto cumplan con las metas de empleo que establecerá el ministerio de Desarrollo Productivo.

Pagos a la

Administración pública

Por último, el ministro Ibáñez recordó el cronograma de pago a la administración pública que comenzó este sábado, con los pasivos de la Caja de Previsión Social, quienes cobraron con el 5 por ciento de aumento retroactivo al mes de julio. Cobraron por cajeros automáticos, los beneficiarios con DNI terminados en 0, 2, 3. Este domingo, se acreditará a los DNI terminados en 4, 5 y 6 y el lunes 31, 7, 8 y 9.

En tanto el martes 1 de setiembre, arrancará el pago para los activos, también con el 5 por ciento de aumento, a los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; el miércoles, los DNI terminados en 4, 5 y 6 y el jueves, los DNI terminados en 7, 8 y 9.