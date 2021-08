Inauguraron mural en memoria de Enzo Gauna a casi seis años de su muerte en un siniestro vial

Compartir

Ayer por la mañana, entre la avenida Maradona y la calle Pedro Oclepo inauguraron un mural conmemorativo, al cumplirse casi seis años de la muerte de Enzo Gauna, joven soldado voluntario que perdió la vida un 8 de agosto cuando salía de trabajar, tras ser impactado por el conductor de un vehículo, que hoy es el único acusado en un juicio oral que estaría próximo a realizarse. En ese entonces Enzo tenía 20 años y trabajaba en el servicio de inteligencia del Ejército Argentino.

Fernando Inchausti, Director de Seguridad Vial de Formosa estuvo presente en el lugar y dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre lo que representa la obra realizada en el mismo sector en el que el joven murió de manera instantánea.

“Este monumento es muy particular porque es muy emotivo al cumplirse seis años del fallecimiento de Enzo y en este caso en particular por la propuesta de la familia de Enzo y de todos los integrantes de Unidos por el Dolor para poder simbolizar con un mensaje de amor, esto es lo que representa esto, un mensaje de concientización para que todos los usuarios de la vía pública al pasar por acá comprendan el cuidado y la importancia del cumplimiento de las normas para poder circular y hacerlo de manera responsable y prudente para cuidar la vida de uno y de los demás”, dijo.

“Formosa siempre estuvo trabajando en materia de prevención en relación a la seguridad vial, inclusive en el contexto de pandemia, no hay que dejar de ver que en lo que va del año ya estamos rondando las 500 personas que se han retirado de la vía pública por conducir en estado de ebriedad y esto es un trabajo que lleva adelante la Policía en todo el territorio provincial a los efectos de garantizar la seguridad vial, pero ciertamente también es cierto que en relación a esta cuestión de restricción de circulación hay toda una modificación que funda en el tema del tránsito entonces siempre se van adecuando las pautas y las medidas de prevención a los efectos de ir acompañando esos procesos que se van presentando”, destacó sobre las tareas de prevención y control que jamás tuvieron una pausa.

“También es importante comprender que además de la presencia permanente del estado en relación al tránsito y la seguridad vial, también es fundamental para esto el acompañamiento por parte de la comunidad, creo que la pandemia nos ha mostrado de la importancia del compromiso social, de la gente que tiene que cumplir con las normas de protección, nuestros derechos terminan donde comienza nuestro compromiso social, todo lo que puedo hacer y que puede afectar al otro tiene que ver con los actos, la conducta y la consideración del cuidado de la vida propia y del resto”, destacó.

Reconoció además que “en este contexto de la pandemia hay muchas distorsiones en los indicadores de siniestralidad, los números están cercenados por las restricciones de la circulación, aunque de manera permanente hacemos controles en la vía pública a los efectos de ver algunos elementos de seguridad como el tema del casco y no hay un número sostenido, por momentos sube, después baja, pero se puede ver la alta tasa de uso de casco en conductores de motocicletas y no es casualidad, es parte de un trabajo y del compromiso de la ciudadanía”, dijo.

Alberto Gauna

Seguidamente Alberto Gauna, padre de Enzo y presidente de Unidos por el Dolor habló tras el descubrimiento del mural y señaló que ya tienen fijada una fecha de juicio, teniendo en cuenta que esto se había postergado en varias ocasiones.

“Este homenaje representa lo que le gustaba a él, el agua, la pesca, estos paisajes y creemos que él está en paz, es también para la sociedad, que vean que acá lo mataron, era un joven lleno de proyectos, de vida , este mural representa varias personas que simboliza el dolor de toda la familia que está dentro de la fundación, que la gente vea y se concientice”, explicó

Gauna expresó además que todos los familiares de víctimas, no solo de siniestros viales, piden condenas a perpetua para los culpables. “Todos pedimos cadena perpetua, creemos que es una condena ejemplar, me duelen las tripas con toda esta situación, siento que soy burlado desde la justicia, seis años pasaron de la muerte de Enzo, es una verguenza, no pueden pasar nunca seis años para llegar a un debate oral y público”, lamentó.

“Nuestros abogados representantes plasmaron en un expediente todo el hecho porque este sujeto que mató a mi hijo venía jugando carrera, haciendo maniobras peligrosas y en un momento dado lo chocó a Enzo y lo mató de frente, no podemos esperar tanto tiempo, hace dos días me avisaron que salió una nueva fecha de juicio que es para el 6 de septiembre”, contó.

“Con el ingeniero Inchausti siempre estamos trabajando, tiene muy buena predisposición en todos los hechos viales y demás, ahora estamos programando un cronograma de trabajo, ellos siempre están predispuestos, antes no se podía hacer nada por el tema de la pandemia pero vamos a trabajar”, dijo.

“También estuvimos en diálogo con el intendente Jorge Jofré donde le planteamos con respecto a la tolerancia cero al volante, esperemos que al menos se dé a nivel municipal mientras tanto hasta que sea a nivel provincial, él está interesado y tenemos un proyecto armado que vamos a presentar la semana que viene”, destacó.

“Nosotros queremos alcohol cero al volante, son más de nueve las provincias del país que tienen esto a través de municipios, el intendente estuvo muy de acuerdo, tuvimos una charla muy buena, me dijo que presente y que íbamos a trabajar en conjunto con todo su gabinete para ver el proyecto y sacarlo bien,cosa que no hemos logrado antes, para nosotros es muy importante avanzar en esto”, finalizó Gauna.

