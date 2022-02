Inés Arrondo estuvo con la Selección de pelota en la renovada cancha del CeNARD

Compartir

En un trinquete totalmente renovado se hizo la entrega formal de la indumentaria para esta temporada en presencia de la Secretaria de Deportes, Inés Arrondo; quien intercambió experiencias con las y los pelotaris y hasta se animó a jugar con la paleta.

“Estamos poniendo en valor al CeNARD, porque es un espacio que representa mucho para el deporte argentino. Por eso hay que cuidarlo, usarlo y aprovecharlo al máximo. Acá hay mucho de nuestra historia”, dijo la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, al abrir la charla con las y los integrantes de la Selección de pelota; en el marco de la entrega de la indumentaria deportiva para la temporada en el renovado trinquete del CeNARD.

Y recordó una anécdota del año 2000, previa a los Juegos de Sydney, cuando era jugadora de hockey: “En una de los salones de este centro deportivo decidimos incorporar el símbolo de La Leona en la camiseta. A todos nosotros nos pasan cosas importantes aquí adentro y por eso entendemos que es muy importante mejorar y ampliar la infraestructura. Y no sólo en el CeNARD, sino también en todo el país porque eso va a permitir una mejor federalización de nuestro deporte y les va a permitir a los deportistas desarrollarse en su lugar de origen”.

En tanto las y los pelotaris, escuchaban atentos en una ronda que enseguida se volvió activa en cuanto a opiniones e intercambios de ideas. “Nosotras estamos felices de que cada vez más mujeres se sumen a este deporte y de que próximamente (8 y 10 de abril) se juegue en La Pampa el primer campeonato argentino de damas”, comentó la campeona del mundo María Liz García Calderón, especialista en trinquete; donde Argentina que siempre es favorito, intentará revalidar su liderazgo en el Mundial de octubre 2022 en Francia.

El encuentro, que tuvo aplausos y hasta risas, entre comentarios y reflexiones; contó con un momento lúdico cuando Arrondo, quien estuvo acompañada por el Subsecretario Daniel Díaz, evocó a su padre -hombre que dedicaba horas a este deporte- y se animó a tomar con su zurda la paleta y jugó contra el frontón. Y también hubo reencuentro con el campeón del mundo Alfredo Villegas, juntos habían estado en el tradicional trinquete de la ciudad puntana para incentivar el desarrollo de este deporte.

En tanto el entrenador Esteban Zaragozo también opinó con respecto a esta festiva jornada: “Esto es algo que motiva y pone a nuestro deporte en un lugar importante. Es un justo reconocimiento a un deporte que siempre es protagonista entre los mejores del mundo y recientemente ha logrado cosas muy importantes, como el título de Villegas en frontón corto, un logro que el país no alcanzaba desde hace 25 años; o el campeonato Sub-22 de paleta de cuero, de la mano de Federico Fernández y Román Maldonado, algo histórico, sin precedentes para la Argentina”.

Y además analizó de cara a lo que viene: “en el próximo Mundial intentaremos revalidar nuestros logros. Tenemos la responsabilidad y el gran desafío de colgarnos la medalla de oro en nuestra gran especialidad, el trinquete. Contamos con grandes jugadores”.

Zaragozo sabe que Argentina sólo en 2019 no pudo ganar el oro mundialista en esta especialidad y su ilusión de volver a lo más alto del podio está respaldada por los buenos pelotaris que tiene esta Selección. Entre ellos los hermanos Andersen, Santiago, Sebastián y Facundo; Guillermo Osorio, Cinthia Pintos, Sabrina Andrade y los ya mencionados Villegas y García Calderón.

