Inés Estévez: «Estoy por caer en la indigencia»

La cuarentena obligatoria tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida cotidiana y, por supuesto, en la economía. Al igual que la mayoría de sus colegas artistas, Inés Estévez no puede ejercer su profesión durante el aislamiento social y debe sostenerse de sus ahorros para subsistir, sin tener precisiones sobre la duración de la medida .

Por ese motivo, el viernes pasado, cuando el Presidente anunció la extensión de la medida, la actriz compartió con sus seguidores en Twitter una inquietud personal sobre el pago de los servicios y sus vencimientos: “¿Nadie le pregunta a Alberto Fernández hasta cuándo podemos no pagar las cuentas sin que nos corten los servicios? ¿Tarjetas? ¿Obras sociales? ¿Créditos personales en bancos?”.

Este domingo por la tarde la actriz volvió a dirigirse a sus seguidores y se refirió al momento personal que está atravesando, condicionada por la cuarentena: «Che, estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe cómo hacer?”.

Teleshow se comunicó con la actriz para preguntarle sobre su situación y, aunque hizo referencia a esta cuestión, pidió no magnificarla, porque “es la del 80% de la clase media no asalariada”, y señaló: “Estamos todos en la misma”.

“Lo que hice fue consultar a viva voz si alguien sabía cómo hacer para integrar la porción de la sociedad que puede estar eximida de pagar los impuestos y que no se los corten. Porque estoy como todo el mundo”, dijo. Y señaló: “Drama es morirse de coronavirus. Supongo que hay mucha gente que está como yo, la gran mayoría”.

“Estoy igual que tanta gente. Y sí: indigencia es no tener para morfar», resaltó Inés, aunque contó que finalmente le llegó el dinero enviado desde España.