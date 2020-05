Informan que la Costanera no será habilitada para los paseos recreativos

Compartir

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia, Jorge Abel González, indicó que el Paseo Costanero “Vuelta Fermosa” no está habilitado para los paseos recreativos de caminatas y bicicleta anunciados este lunes.

Durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el titular de la cartera de Gobierno brindó detalles de los motivos de esta decisión. “Tomemos con mucha responsabilidad la habilitación de las caminatas y los paseos, son de cercanía, no más de 500 metros. La Costanera no estará habilitada para la realización de este tipo de actividades porque nos parece sumamente injustos que muy pocas personas puedan aprovecharla, en desmedro de otros miles que también quisieran ir”, explicó.

Y continuó: “Entonces, en pie de equidad para todos los que viven en la ciudad de Formosa las caminatas y los paseos en bicicleta serán en un radio de 500 metros de sus domicilio”.

Por otro lado, se refirió a los viajes dentro de la provincia para visitar a familiares y solicitó que “en lo posible, evitemos viajar”.

“No perdamos el horizonte que estamos en una situación de pandemia, Formosa está en una situación muy particular de no tener casos confirmados de coronavirus a pesar de todas las pesquisas que venimos realizando, en una región donde sí hay casos”, señaló.

Además, se refirió a las posibles excepciones en los transportes interurbanos y fundamentó que es “una decisión del Estado Nacional habilitarlos, bajo determinados protocolos”.

“Acá en la ciudad de Formosa está funcionando bajo ese paraguas que establece la normativa nacional a lo cual nos adherimos”, recordó.

Personas alojadas en

los centros de alojamiento

El ministro González también se refirió a la situación de los formoseños y formoseñas que llegaron desde otras provincias y continúan alojadas en los diferentes centros de prevención, cumpliendo el aislamiento obligatorio de 14 días.

“Es un número de alrededor de 512 personas, si mal no recuerdo pero en el transcurso del día se irán modificando porque están ingresando”, anticipó.

Y concluyó: “Tenemos varios centros que se han desocupado, estamos en el proceso de desinfección e inmediatamente estarán incorporándose nuevas personas”.