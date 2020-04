Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): lanzan otra convocatoria para los que se quedaron afuera

Compartir

Alejandro Vanoli, titular del ANSES, confirmó que se lanzará otra convocatoria para los que se solicitaron cobrar el IFE y quedaron afuera.

Es por eso que mañana, miércoles 22, se abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de manera que los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B podrán recibir este beneficio de $10.000.

«Como dije el lunes pasado, a partir del 22 de abril podrán solicitar instancia de revisión para cobrar el IFE quienes habiéndolo solicitado y cumpliendo los requisitos no hayan sido aceptados por falta de información o actualizacion de datos en sistemas de ANSES, AFIP y RENAPER», informaba Vanoli en su red social Twitter.

Requisitos para acceder al IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

una prestación de desempleo.

jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.