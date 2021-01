Inseguridad: vecinos del barrio La Paz se mostraron preocupados ante reiterados hechos delictivos

Compartir

Vecinos del sector A del barrio La Paz en contacto con el Grupo de Medios TVO contaron que pese a contar con elementos de seguridad los hechos delictivos no paran de registrarse y solicitaron que la Policía tome cartas en el asunto.

“Los vecinos colocamos rejas, otros pusieron cámaras de seguridad, alambres de púa, incluso se han colocado reductores de velocidad para que motochorros no puedan hacer de las suya, pero nada sirve puesto que los hechos continúan suscitándose”, dijo un poblador de la zona.

Comentó además que “anoche una pareja de abuelos estaba sentada en la puerta de la casa cuando un motochorro pasó y le arrebató el celular; ese tipo de hechos siempre suceden”.

De la misma manera, otra vecina del lugar confió: “los hechos de inseguridad son muy comunes en la zona; quienes vivimos acá no sabemos qué más hacer”.

“Sinceramente hemos intentado de todo para evitar ser blancos de los delincuentes, pero nada parece funcionar, no nos queda otra que quedarnos encerrados o salir con mucha precaución”, indicó.

Seguidamente, la mujer recordó el arrebato que sufrieron dos adultos mayores el lunes a la noche: “ellos estaban sentados en su casa, pasó el motochorro y le sacó el celular. Hace poco tiempo también una señora que había salido le pasó lo mismo. Generalmente todos los hechos quedan registrados en las cámaras de seguridad”.

“Los policías están cansados de escuchar nuestras quejas de inseguridad, pero tampoco la fuerza hace algo al respecto, porque no hay presencia de uniformados ni patrullajes, además cuando llamamos tardan un montón o directamente no vienen”, acotó.

Por otro lado, la vecina recordó que hace poco tiempo atrás ocurrió una espectacular persecución, ya que efectivos de la Brigada seguían a un motochorro. “Iban por el pasillo principal donde había criaturas jugando y casi se los llevan por delante, por suerte más adelante fue capturado”, contó.

Finalmente, según se pudo saber el sector es propicio para el accionar de delincuentes debido a los pasillos de la zona y por ende exigen mayor presencia policial para que de alguna forma se reduzcan los hechos, ya que la tranquilidad desde hace tiempo la perdieron.

