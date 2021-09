Insfrán inauguró la obra educativa 1401: “En ocho días hemos inaugurado ocho escuelas”

Compartir

Linkedin Print

Al habilitar ayer las obras de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 59 “Profesora Pabla Idoyaga”, el gobernador Gildo Insfrán destacó que “en ocho días hemos inaugurado ocho escuelas; esto demuestra nuestro firme compromiso con la educación pública de Formosa”.

“Es una alegría estar nuevamente en este lugar porque fueron momentos muy difíciles cuando inauguramos esta escuela, en el año 2001”, comenzó diciendo el primer mandatario.

En ese entonces “el país estaba convulsionado y la prédica permanente era que ‘se vayan todos’”, recordó, describiendo que si bien “era una situación muy difícil, nunca nos amilanamos ante las adversidades, porque nunca hemos pactado con ellas, siempre las enfrentamos. Y gracias a Dios siempre las superamos”.

Remarcó que la semana pasada, el lunes 20 puntualmente, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 1, prosiguiendo el miércoles en el barrio capitalino San Antonio, con la EPEP 254.

Y el viernes en Lago Verde habilitó dos escuelas más: el Jardín Nº 18 y la Escuela Primaria 299, mientras que Pozo del Tigre hizo lo propio con el nuevo edificio de la escuela de gestión privada “Hermana Clota Charpentier” y en Estanislao del Campo con la EPEP Nº 135 y del JIN Nº 19, además de una Casa de la Solidaridad.

Es decir que “en ocho días hemos inaugurado ocho escuelas, es un promedio extraordinario: una escuela por día”, subrayó. Ello “demuestra nuestro firme compromiso con la educación pública de Formosa, que está fortalecida y tenemos que seguir fortaleciéndola todos juntos”.

A su vez, rindió un homenaje a “mi querida amiga Pabla Idoyaga”. “Una militante peronista de toda su vida, una abnegada profesora, formada con mayúsculas. Un ícono de la militancia y el compromiso con la educación pública”, elogió.

Y también exaltó la figura de Antenor Gauna, primer gobernador constitucional elegido en 1973 por el voto popular en la provincia. “Fue el primer gobernador peronista de Formosa y no lo voy a olvidar nunca porque las elecciones fueron el 11 de marzo de 1973, donde voté por primera vez”, evocó.

Además puso de resalto las concreciones en obras de salud y educación en el Circuito Cinco de la capital, como el Hospital Distrital, los centros sanitarios, el Instituto Pedagógico Provincial (IPP), el Parque Acuático y las numerosas escuelas que redundaron en el innegable progreso de los barrios de esa zona.

Vacunación

“El 90% de la población objetivo mayor de 12 años está vacunada con la primera dosis y el 56% con la segunda inoculación”, subrayó en otro orden el titular del Ejecutivo Provincial al hacer referencia a la campaña de inmunización contra el COVID-19.

Acentuó que “nos está dando resultados extraordinarios”, haciendo notar que este sábado 25 se informó la cifra diaria de contagios de coronavirus más baja de los últimos siete meses, al igual que el número de casos activos en la provincia, que lleva 10 semanas de disminución sostenida.

Y en este punto cargó contra “los que se ofenden por el control que se hace en el ingreso” al territorio formoseño, cuando en realidad “todos los días aparecen dos, tres o cuatros casos positivos, al primer día o al quinto” de haber entrado a Formosa.

Afirmó que “tenemos que seguir controlando a quienes vienen de otros lugares”, destacando que a diferencia de otras jurisdicciones “en Formosa se sigue haciendo un promedio de más de 5000 hisopados por día”.

Asimismo, rebatió a las críticas que realizan la oposición política y los medios concentrados porteños: “Hay algunos que dicen ‘este régimen’ o ‘tenemos miedo’. ¿Miedo de qué? Si dicen lo que quieren, tienen los medios nacionales y amigos en algunos sectores de la Justicia Federal que sacan los fallos que ellos quieren. ¿De qué miedo hablan? ¿Cuál es el temor?”, interrogó.

“El temor es al pueblo, que sabe la realidad. Y el pueblo se expresa permanentemente”, robusteció.

Pandemia

Seguidamente, el gobernador Insfrán recalcó que “el fenómeno de la pandemia ha ocurrido no solamente en Formosa y la Argentina, sino en el mundo. Y todas las elecciones que se fueron dando nunca fueron muy favorables para los oficialismos”.

Esto fue porque “de las personas que tienen que guardar reposo o aislamiento porque se les detectó el virus COVID-19, el 80% es asintomático”, lo que implica que “si bien se sienten sanos y no tienen síntomas, sí pueden transmitir la enfermedad”, declaró.

Planteó entonces “lo que es decirle a esa persona que se tiene que aislar por lo menos por 14 días”, porque “aunque se sienta bien, desde el punto de vista de la salud, está enferma y contagia”, pero irónicamente “el culpable no es el virus, sino el Gobernador que ordena que se queden en sus casas”.

Mencionó aquí las elecciones de Alemania de este domingo, donde hubo un ajustado triunfo de los socialdemócratas, y agregó que en las PASO de Argentina, desarrolladas el pasado 12 de septiembre, este contexto que describió también se vio reflejado. “La oposición, que es delirante, imbécil, ha utilizado cruelmente esta situación que vivía todo el pueblo argentino en un momento donde no teníamos herramientas para defendernos”, fustigó.

“Mientras esperábamos la llegada de las vacunas que eran desarrolladas por los científicos, no teníamos otra herramienta que el aislamiento –recalcó-. Pero eso no lo pudimos sostener por mucho tiempo, sólo desde marzo del año pasado hasta diciembre y los resultados han sido excelentes: tuvimos pocos casos y un solo fallecido”.

Después, “cuando pudieron derribar nuestros protocolos sanitarios tuvimos un brote impresionante que llevó a su pico máximo en el mes de mayo”, planteando “¿qué hubiese pasado si aguantábamos cinco meses más con las medidas sanitarias que teníamos en el 2020? ¿No hubiese sido otro el resultado o el número de fallecidos?”.

“Pero no, porque primero fue el verso de los varados –refutó-. Que no se podía entrar a la provincia y que eran más de 5000 o 7000 los que estaban sobre el puente del río Bermejo” y reprobó que “los medios llevaban gente todos los días y la hacían hablar de este lado y del otro (del Chaco), privilegiando sus situaciones personales a los intereses del conjunto”.

Luego, aludió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó el ingreso masivo al territorio. “Nos emplazaron que en 15 días hábiles debíamos dejar ingresar 8321 personas, por lo que hice un llamado a todos los formoseños para hacer lo imposible: buscar la forma para recibir y aislar a esa cantidad de personas”, evocó.

“Y rápidamente se adquirieron camas, colchones y los insumos para las necesidades y hubo un esfuerzo muy grande de la Policía de la provincia para ir preparando los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS)”, marcó.

Sin embargo, resultó que de esas 8321 personas que supuestamente pedían ingresar a la provincia, “entraron solamente 3000”. “En el listado había personas que jamás habían salido de Formosa”, esclareció Insfrán, quien contundente repudió: “Fue una verdadera operación política”.

Inmunización

Categórico, significó que de todos modos “no bajamos los brazos. El pico fue en mayo y llegamos a tener 1170 casos por día”, no obstante “nuestro sistema de salud pública contuvo (el brote)”.

“El sábado pasado hubo nueve casos, al igual que el domingo, y este lunes, 12 contagios”, consignó, resaltando que “esto se debe al comportamiento que tuvieron los formoseños, pero fundamentalmente al nivel de inmunización que tiene hoy la población”.

“A medida que pasen los días vamos a tener una mayor inmunización porque se completarán (los esquemas vacunatorios) con las dos dosis”, agregó el primer mandatario, quien además rechazó tajante las críticas de la oposición hacia el Gobierno Nacional por las compras de las vacunas.

Compartir

Linkedin Print