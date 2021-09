Insfrán llegó a las 1400 obras educativas concretadas en su gestión: “Esto es pensar en el pueblo”

Compartir

Ayer, el gobernador Gildo Insfrán encabezó diversas inauguraciones de obras educativas y sociales en Lago Verde, Pozo del Tigre y Estanislao del Campo.

“Me siento muy complacido de estar en Tigre y lamento no haber podido acompañarlos en su cumpleaños 116º, que fue el 22 de septiembre, pero habrán recibido mi saludo”, inició manifestando el primer mandatario.

A su vez, dijo que le costaba expresarse en ese momento, porque “en mi mente se conjugan muchos sentimientos encontrados”, ya que “así como en el 2001, cuando el país estaba convulsionado, partía una amiga y fui a despedirla en el lugar donde la estaban velando en la Capital Federal”.

“Ella era porteña”, indicó sobre la Hermana Clota Charpentier, aclarando que “cuando yo hablo de los porteños no lo hago refiriéndome a ella o personas como ella”, sino de “esa casta dominante y centralista”.

Recordó que en ese momento “estaba en boga el ‘que se vayan todos’ y cuando expresé que iba a despedir a una amiga, una Hermana se acercó y me increpó, diciéndome que mi actitud era oportunista y política. No le guardo rencor ni ningún tipo de mala intención, al contrario, le pido al Señor que la perdone, porque muy lejos estaban mis intenciones de aprovechar una circunstancia tan triste”.

En dicha ocasión “hice una promesa de rendirle un digno homenaje a Clota, quien tenía una vocación de servicio que ustedes no se imaginan, porque ella tenía una imposibilidad física, pero no hizo mella para cumplir su misión de servir al que menos tiene hasta el último momento”.

En ese sentido, respecto de la inauguración del nuevo edificio de la escuela de gestión privada “Hermana Clota Charpentier”, aseguró: “Sé que en este momento estará feliz, alegre y con nosotros compartiendo esta fiesta que es de amor y alegría”, marcando que en el acto se había congregado toda la comunidad tigrense sin distinciones.

Además, contó que “Clota venía de una familia acomodada, pero ella renunció a todo eso. Tomó los hábitos y se dedicó a los más humildes”, significando que en Formosa “su trabajo fue incansable con las comunidades originarias”.

Concreciones

Asimismo, el Gobernador enfatizó que todas estas realizaciones “no son para los gobernantes ni para quienes estamos en la política”, sino que “van a estar al servicio de la comunidad”.

“No nos vamos a llevar nada, sólo la alegría de haber podido cumplir con la demanda de cada comunidad”, significó.

Y aludiendo a las venideras elecciones generales de noviembre, categórico afirmó: “No voy a insistir con el Modelo Formoseño o a quién tienen que elegir, solamente les voy a pedir que en el momento en que tengan que decidir (su voto), piensen quiénes fueron los que estuvieron con ustedes en los momentos en que necesitaron”, entendiendo que “en ese balance van a poder decidir exactamente dónde depositar su voto”.

“Hace muchos años que tengo la suerte de recorrer la provincia”, remarcó, rememorando que “en esta zona, el pavimento llegaba hasta Estanislao del Campo y cuando llovía era toda una travesía”, a la vez que mencionó: “El mayor problema era el agua, pero un día llegó”.

Puso de resalto que “como diría Cristina (Kirchner), no fue magia, sino porque se hizo una obra sobre la ruta provincial 28 entre Las Lomitas y Posta Cambio Salazar”.

“De ahí se realizó el canal Rivira y un lugar que se llama repartidora, donde se construyó un canal artificial para poder reactivar lo que era el cauce del Montelindo”, detalló, precisando que “hace poco se tuvieron que reparar casi siete kilómetros para enfrentar la sequía que tuvimos hasta no hace mucho tiempo y Pozo del Tigre no quedó sin agua”.

“Esto es vida, pensar en la gente, en el pueblo. Esto es amor”, destacó el gobernador Insfrán, recalcando que “esto no solamente ha ocurrido aquí, porque gracias a esa agua que viene del desborde del río Pilcomayo y que forma el Bañado La Estrella, embalsada en la ruta 28, en esa obra hidrovial a la que algunos insensatos, privilegiando no sé qué cosa, se oponían, todos los pueblos que están sobre la ruta 81 hasta Pirané pudieron tener agua cruda para potabilizar en un momento de sequía extraordinaria, al igual que los que están sobre la ruta 86 hasta Laguna Naineck”.

Educación

En otro tramo de su discurso, el Gobernador se dirigió a los alumnos y les dijo que “estudien y no desaprovechen esta oportunidad”, poniendo en valor “las ganas que hay de ir a la escuela” por parte de los estudiantes.

“Sé que cuando tuvimos que restringir la asistencia presencial (por la pandemia del COVID-19), los padres y los alumnos se sentían incómodos, pero eran medidas sanitarias que debíamos tomar porque era lo que se aconsejaba epidemiológicamente para poder evitar la transmisión del virus”, reiteró, ya que “no había medicamentos ni otra forma de prevenir o atemperar el ataque hasta que aparecieron las vacunas”.

Y aseveró que si bien “hoy, estamos casi en una inmunización de rebaño, eso no significa que la pandemia pasó, porque sigue estando”, y ante ese contexto “vamos a seguir utilizando el barbijo, no nos tiene que causar molestias, al contrario, ya nos habituamos”.

Campaña de mentiras

“Hemos trabajado intensamente en contra de la campaña de aquella gente que decía que la vacuna era veneno, que no servía o que se iba a poner un chip para controlar la actividad de las personas”, reprobó tajante el primer mandatario, instando a que quienes aún no se inmunizaron lo hagan, por “ustedes mismos y también por sus seres queridos”.

“Vacúnense por favor y cumplan las dosis correspondientes para estar seguros”, insistió e hizo notar que “este virus sufrió una mutación que se llama variante Delta, de la que se dice es mucho más grave y contagiosa”, por lo cual “tratemos de evitar el mayor tiempo posible que haya circulación en el país y en nuestra provincia”.

Obras

Ya en Estanislao del Campo, el gobernador Insfrán enunció: “Yo no creo en las casualidades”, porque “el lunes pasado hemos comenzado a trabajar en las inauguraciones, iniciando en la capital con la Escuela Especial Nº 1 y con ella llegamos a la obra educativa 1394”.

Agregó que “el miércoles estuvimos en el barrio San Antonio de la capital, inaugurando la EPEP 254, es decir la obra 1395, y este viernes temprano en Lago Verde habilitamos dos escuelas más: el Jardín Nº 18 y la Escuela Primaria 299, llegando a 1397”.

En Pozo del Tigre se inauguró el nuevo edificio de la escuela de gestión privada “Hermana Clota Charpentier”, la 1398, añadiendo las habilitaciones de la EPEP Nº 135 y del JIN Nº 19 de Campo, totalizando las 1400 obras educativas materializadas durante la gestión Insfrán.

“En la política que llevamos adelante hay una opción preferencial para el que menos tiene. Nosotros creemos en serio en la comunidad organizada, en la justicia social y en la igualdad de posibilidades. Que no nos vengan con la meritocracia, porque todos tenemos que tener las mismas posibilidades y de ahí vamos a ver”, subrayó Insfrán contundente.

Y robusteció diciendo que “nuestro modelo político busca garantizar la línea de vida bajo de la cual no tenga que vivir ningún comprovinciano”, lo que “representa equidad e igualdad de posibilidades para los formoseños y las formoseñas, vivan donde vivan”.

Finalmente, habló de la trascendencia de las elecciones del 14 de noviembre próximo, por cuanto están en pugna dos modelos de país. “Es importante que apoyemos y pongamos la mayor cantidad de votos posible para que podamos meter los dos diputados nacionales porque necesitamos personas que vayan al Congreso a defender los intereses de los formoseños, no los del centralismo porteño”, hizo hincapié.

“Siempre pregono la unidad, no solamente aquí, sino también a nivel nacional. Unidos somos invencibles. Y en Formosa tenemos un pueblo unido y alegre”, concluyó.

