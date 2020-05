Insfrán otorgó un aumento del 15% a pensionados del IPS que alcanza a 10.359 abuelos y abuelas

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán dispuso ayer un aumento del 15% para los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) de la Provincia, retroactivo al 1 de mayo. De esta manera, el monto mínimo que se asigna a los beneficios previstos para ese régimen de la Ley Nº 482 se fija en la suma de $6.544, retroactivo al 1º de mayo.

El anuncio lo formuló el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en el transcurso de la conferencia de prensa. La medida alcanza a 10.359 abuelos y abuelas.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, calificó de muy importante a la medida para los pensionados provinciales, a quienes además se les entrega a partir de este mes un bolsón de mercaderías en las distintas casas de la solidaridad.

Hugo Arrúa

De la misma forma el administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa valoró el anuncio y lo que significa en los beneficiarios.

«Más allá de la preocupación importante que tenemos el gobernador otorga este beneficio del aumento siempre después del aumento de los estatales, no nos debe sorprender el anuncio que da a los beneficiarios del IPS conscientes de que la ley 482 permite que los pensionados puedan tener el beneficio, es una parte administrativa distinta que se maneja dentro del gobierno entonces al ser administrativamente distinto siempre se da después de los aumentos de los estatales, esto se anunció en la conferencia entonces los pensionados van a pasar a tener ese 15% que lleva el beneficio a 6.544 pesos para este fin de mes», destacó.

Asimismo contó que «en toda la provincia tenemos 10.359 beneficiarios, la totalidad está bancarizada y además es importante remarcar que también en todos los pagos reciben una bolsa de mercadería con la diferencia de que hay muchos que van a las casas de la solidaridad en el caso de capital por ejemplo y si también los cuantificamos es una suma muy importante, sumando todo no deja de ser una ayuda muy importante porque siempre remarcamos que esto no es una jubilación, es una ayuda social y sumando tanto las acciones que se desarrollan en las casas de la solidaridad como los distintos programas que también hacemos es una ayuda que permite que las personas en estado vulnerable puedan acceder al beneficio y tengan una respuesta interesante».

«Si se hace un análisis Formosa fue la única provincia que ha dado un aumento en esta etapa posterior a la aparición del coronavirus y es un esfuerzo también del gobierno de poder otorgar a todas las partes, a todas las áreas y en ese caso también a los pensionados un 15% en la situación económica en que está el país y donde permite también demostrar de esta forma que el gobierno de Formosa tiene una economía ordenada aún en una situación donde muchas provincias no pueden pagar sus sueldos y están realmente en una situación muy negativa, acá en cambio se pagan los beneficios, los sueldos, las jubilaciones sin ningún inconveniente de atraso y también recibimos este tipo de aportes lo que hace que sea una demostración de la sanidad económica que tiene nuestra provincia y la respuesta del gobierno en un momento tan difícil», valoró Arrúa.

Destacó además de que «este dinero ante la imposibilidad de salir por la cuarentena no va a salir de la provincia, va a quedar todo dentro del sistema productivo, comercial de la provincia lo que es una buena noticia para todos porque también de esta forma ponemos en movimiento lo que más nos preocupa en este momento que es la economía».

Aseguró además que pese a la cuarentena no pierden contacto con los abuelos y tienen especial control con aquellos que tienen alguna enfermedad crónica. «Nosotros seguimos comunicados con ellos porque el servicio de viandas continúa, el beneficiario que va a la casa de la solidaridad retira el almuerzo, lleva la vianda para la cena y también la merienda lo que hace que estén bien atendidos, cuantificado todo es un valor importante que suma a lo que están recibiendo como pensión y el nexo, el contacto afectivo se sigue dando porque estamos en comunicación con ellos todos los días solo que no se quedan en la casa de la solidaridad, van a retirar el alimento y llevan a sus casas, de todas formas hay consciencia en la gente sobre todo en los adultos mayores que cumplen a rajatabla las medidas, también acompañando las bolsas de mercadería de este mes estamos entregando un barbijo para de esa manera colaborar con aquellos que por ahí no lo tengan, de poder contar con este elemento indispensable y de esa forma también colaborar para el cumplimento de protocolo».

Para finalizar se refirió a la cuestión de salud y manifestó que «ellos están todos vacunados, nuestra provincia lo primero que ha hecho en un trabajo pormenorizado es vacunar a la totalidad de los adultos mayores que son los principales en riesgo como así también aquellos que tienen cierto riesgo de salud como los diabéticos, los que tienen problemas pulmonares y estamos en constante atención con nuestros adultos mayores atendiendo los casos específicos, si vemos que hay un riesgo de salud determinado para poder acompañarlos y conseguir los elementos necesarios. Están cubiertas todas las necesidades básicas desde el punto de vista sanitario».