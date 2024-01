Insisten con la necesidad de vacunar a la población contra el dengue y cuestionan despidos en salud

«Con el Covid-19 y el Dengue, Formosa atraviesa una situación muy complicada y el sistema sanitario debe ser reforzado, no al contrario», dijo la legisladora radical, Ana Costa .

Debido a la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Formosa por el aumento de casos de dengue, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical Ana Costa Ankenbrand, reiteró el pedido de la compra de vacunas para inmunizar a la población. La solicitud fue materializada a través de una nota dirigida al ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez a quien además pidió una audiencia.

Primero, la legisladora sostuvo que es necesario gestionar de manera urgente la compra de la vacuna «Tetravalente» del laboratorio TAKEDA con el nombre de TAK-003, también conocido como QDENGA aprobadas por la ANMAT, a fin de llevar a cabo una vacunación masiva en todo el territorio «ya que somos una provincia en que esta enfermad está considerada endémica».

Es importante recordar que el pedido en cuestión ya fue realizado en el mes de noviembre, pero teniendo en cuenta que no hay respuestas al respecto, Costa decidió insistir en ello y además adjuntó el extracto del acta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones en la cual Formosa informó sobre la situación y decidió «analizar la implementación de la vacunación en los departamentos más afectados por la enfermedad de manera dirigida en el marco de la estrategia integrada; y trabajar en la elaboración de una matriz para la implementación de una estrategia de vacunación por departamentos».

Dicha estrategia incluiría la vacunación en personas adultas jóvenes, vigilancia de la seguridad de las vacunas, estudios de costo efectividad y desarrollo de una matriz de evaluación que considere todos los indicadores de la estrategia de gestión integrada para prevención del dengue.

«Atenta a la situación epidemiológica y considerando mi rol de representante de los formoseños es que me pongo a disposición para las gestiones que sean necesarias a fin de lograr acceder a las vacunas así como ya lo hizo Salta, que a fin de mes prevé comenzar a vacunar a la población de los Departamentos del norte que son los más afectados en cuanto a casos registrados», sostuvo la Diputada, y también le pidió a Gómez una audiencia «para tratar los temas pertinentes a la campaña de prevención».

«Soy consciente de que la vacuna por sí sola no sería la solución, pero es una gran herramienta que se sumaria a la prevención; entonces no deja de ser fundamental para proteger a la población», aseveró.

Despedidos

Por otro lado, la legisladora provincial radical no dejó de lado lo que está pasando con cientos de trabajadores de la salud en Formosa que se quedaron sin su fuente de trabajo.

«Estamos en una situación muy complicada no solo con los casos de dengue que se multiplican a diario, sino que también los de coronavirus van en aumento; entonces con el Covid-19 y el Dengue, Formosa atraviesa una situación muy complicada y el sistema sanitario debe ser reforzado, no al contrario. No se entiende que el Gobierno adopte la decisión de dejar sin trabajo a cientos de efectores y, además, en un momento tan delicado para la salud», cerró diciendo la radical.