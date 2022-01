Instan a la comunidad formoseña a no ingresar a ríos y espejos de aguas no habilitados

Compartir

El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa solicita a la ciudadanía formoseña que no ingrese a ríos, riachos, lagunas, represa, ni ningún otros espejos de agua para evitar una tragedia.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía desempeña un rol más cercano a la comunidad, interrelación que le permite conocer la problemática del vecindario y articular con otros estamentos del Estado la búsqueda de soluciones.

Ante las altas temperaturas que se registran en la provincia, el Cuerpo de Bomberos realizó una serie de recomendaciones e instó a la comunidad a no ingresar a espejos de agua, ríos, riachos, lagunas, represas, de agua, teniendo en cuenta que no están habilitados como balnearios, pero principalmente para resguardar la vida de las personas.

Colaboración de la comunidad

Es importante destacar que el personal de diferentes dependencias policiales de capital e interior hace recorridas constantes en la zona de Costa Brava, Doña Lola y Laguna Oca, para evitar ingresos al agua, por lo que retiró el pedido de colaboración de la comunidad formoseña para evitar hechos graves.

En caso de urgencias o emergencias, se sugiere llamar a la línea de emergencias gratuita 911. Las llamadas sólo deben hacerse en casos que sean necesarios y evitar las denominadas llamadas falsas o molestas porque se quita la posibilidad de dar rápida respuesta a situaciones que en verdad requiera la intervención policial.

También pueden comunicarse directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, a la línea baja 4428-888.

