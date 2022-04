Inter le ganó al Spezia con un gol de Lautaro Martínez

Compartir

El Inter de Milán sigue dando lucha en la Serie A. Por la fecha 33 de la máxima categoría del fútbol en Italia, el Nerazzurri superó al Spezia por 3-1 en condición de visitante. Uno de los tantos del encuentro que se jugó en el estadio Alberto Picco lo convirtió el delantero Lautaro Martínez, que a pesar de no ser titular ayudó a su equipo para sumar tres puntos vitales en la lucha por el campeonato.

A pesar de no haber ingresado desde el arranque, el atacante de la selección argentina mostró todo su potencial desde que reemplazó a Edin Dzeko a los 15 minutos de la etapa complementaria. El Toro se mostró muy activo y aprovechó una de las varias ocasiones que tuvo para ampliar el resultado en favor del Inter, que ya estaba en ventaja desde el primer tiempo gracias al tanto de Marcelo Brozovic.

A poco más de 15′ para el final, Ivan Perisic recibió un pelotazo cruzado y bajó la pelota. El croata ejecutó un centro desde la izquierda que Martínez resolvió de una forma curiosa: le dio de cachetada a la pelota para desviarla, lo que complicó al arquero rival y estampó el 2-0 para los visitantes. Este fue el tanto número 15 para el argentino en la competición y el 17 en lo que va de la temporada. El último para el ex Racing había sido ante Liverpool por Champions League, en el encuentro de vuelta por los octavos de final que se jugó en Anfield.

Pero la actuación de Lautaro no terminó con su cuota goleadora. Después del descuento del Spezia -anotó Giulio Maggiore a los 88 minutos-, el argentino asistió a Alexis Sánchez, que anotó el tercer y definitivo tanto para el Inter y su victoria por 3-1.

Esta fue la tercera victoria consecutiva para los de Simone Inzaghi, que ya venían de superar al Hellas Verona (2-0) y se habían quedado con el clásico ante Juventus (1-0). Ahora, cuando restan seis partidos para el final -tienen un encuentro postergado ante Bologna-, el Inter se mete de lleno en la lucha por el bicampeonato del Calcio. A la espera de lo que sucederá con el Milan ante Genoa, todo parece indicar que habrá una definición de bandera verde en el fútbol italiano.

Luego de este triunfo, ahora será el turno para los de Inzaghi de pensar en un nuevo clásico que se jugará el próximo martes. Por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia, el Inter será local del Milan tras haber igualado sin goles en el duelo de ida.

Hay que recordar que en las últimas horas, el nombre de Lautaro Martínez apareció en la mira de uno de los grandes equipos del fútbol en España. Según reveló la prensa italiana, el club del norte de Italia buscaría desprenderse de su goleador para cumplir con el Fair Play Financiero. En este contexto, el bahiense podría convertirse en jugador del Atlético de Madrid para la próxima temporada si prosperan las tratativas que los clubes llevan adelante por un valor de entre 70 y 80 millones de euros.

En ese sentido, uno de los principales dirigentes del Inter, Piero Ausilio, viajó a la capital española con la intención de escuchar la oferta del conjunto que dirige Diego Simeone y que en reiteradas oportunidades hizo público su deseo de contar con el delantero surgido de la Academia. “El Inter está en Madrid para vender a Lautaro” tituló en su portada el periódico deportivo Corriere dello Sport, adelantando la negociación entre ambas instituciones.

