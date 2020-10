IPV abre este miércoles 7 la inscripción de nuevos postulantes a viviendas sociales

Compartir

En una conferencia de prensa, el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, anunció que este miércoles 7 de octubre se abrirá el período de inscripción de nuevos postulantes a viviendas sociales.

“Vamos a dar inicio a la inscripción de nuevos postulantes para viviendas sociales. Esto se hará a partir del día miércoles 7 de octubre, a las 10 horas, en nuestro padrón, a través de un sistema online desde la página oficial www.formosa.gob.ar/inscripcionipv”, explicó el funcionario.

Aclaró que “las inscripciones van a realizarse solamente con los turnos que se saquen a través de la página web mencionada”, apuntando que “vamos a darle a la gente una semana y media para que pueda sustanciar todos los papeles y los requisitos que se piden, los cuales pueden consultarse en: www.formosa.gob.ar/ipv/viviendas”.

Según indicó en la conferencia de prensa, se destinará un cupo de mil turnos para recibir solicitudes de aspirantes, esclareciendo que de manera presencial al organismo “sólo ingresarán las personas que acudan con el turno previamente sacado”.

Para la atención personal se dispondrán ocho boxes distanciados, con mamparas y alcohol en gel, a los efectos de cumplimentar el protocolo anti COVID-19.

A su vez, Ugelli enfatizó que todas las personas deberán usar barbijo y presentarse en el día y horario que les corresponda, a los fines de no generar aglomeraciones.

“Solamente ingresarán quienes vayan a ser atendidos en las estaciones de trabajo”, remarcó, mencionando también que se dispuso una cabina sanitizante en la entrada al edificio del IPV, donde se toma la temperatura corporal.

Abundó diciendo que “no vamos a limitar por ingresos, con lo cual puede inscribirse cualquier persona que cumpla el espíritu de la Ley FONAVI, es decir que puede tener una capacidad de ahorro, pero no llega a poder gestionar el crédito más bajo que hay en el mercado hoy por hoy, que podríamos decir que es el Procrear. De manera que quienes no llegan a este sistema, de ahí para abajo pueden inscribirse”.

“Se trata de una inscripción para nuevos inscriptos; no es una reinscripción ni un re-empadronamiento –recalcó-. Si una persona que ya estaba inscripta se vuelve a anotar, el mismo sistema rechazará esa solicitud”, concluyó.