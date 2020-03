Jimena Cyrulnik y su ex pasan la cuarentena total en su casa: «Es necesario priorizar la unión»

Compartir

En plena cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus, los padres que están separados tienen dificultades para ver a sus hijos. Para evitar conflictos familiares y mantener la armonía, Jimena Cyrulnik decidió invitar a su ex pareja, Lucas Kirby, a vivir en su casa momentáneamente. De esta manera pasan el aislamiento con sus dos hijos, Calder y Tyron.

“Situaciones excepcionales requieren actitudes excepcionales”, dijo la diseñadora en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen familiar. “Para ciertas circunstancias es necesario priorizar la unión y el amor hacia los demás por sobre el propio. Tratar de no pelear, estar unidos si se puede y pasar este momento lo más juntos posible. A la pandemia la combatimos entre todos, cambiemos el mundo… cambiando primero nosotros”, agregó la conductora.

Jimena y Lucas se separaron en 2019 luego de haber estado en pareja durante 15 años. Antes de tomar esta drástica decisión realizaron terapia individual y de pareja. Finalmente se distanciaron en buenos términos, sin peleas, ni terceros en discordia, a diferencia de otras historias de pareja que terminan mal y con largas batallas judiciales relacionadas a la custodia de los hijos.

“Después de 15 años de estar juntos, hay veces que te puede pasar que te fraternices con tu pareja, y cuando es así es necesario hacer este tipo de cosas para ver si se puede recuperar las cosas que había en un principio. El amor fue mutando entre nosotros, pero con Lucas sabemos que entre nosotros siempre va a perdurar el amor de familia, y eso es hermoso. Pero como pareja, para volver sentíamos que necesitábamos hacer esto, para recuperarnos en un futuro”, declaró la modelo en una entrevista con Revista Gente.

“Entre nosotros todo puede pasar porque nos queremos un montón, y el cariño con Lucas está intacto, no hubo peleas, no hay terceros, no hay nada malo. Lo que hay muchos años de estar todo el tiempo juntos. Entonces, llegamos al acuerdo de que necesitamos un tiempo para ver qué pasa. Él se alquilo un complejo por zona norte, y muy cerca de casa. Pero separarnos con Lucas fue una decisión tomada desde el amor. No hubo nada malo, y vamos a seguir trabajando juntos en Xyrus, nuestra empresa de trajes de baños, porque es un proyecto alucinante acá y en el exterior”, agregó Cyrulnik.

“La verdad que no sé si me daría celos ver a Lucas con otra chica. Yo sé que tomando esta decisión esta el riesgo de conocer a otra persona, pero es parte de este salto de fe que estamos haciendo para proteger a la familia. Estamos dispuesto a atravesar todo, porque hoy estamos convencidos de que esto es lo mejor para nosotros y para la familia. Nosotros siempre vamos a ser una familia, estemos juntos o separados, siempre vamos a querer lo mejor para los cuatro”, explicó.

El Gobierno estableció una cuarentena total hasta el 31 de marzo, pero podría extenderse un tiempo más como medida preventiva para luchar contra el coronavirus, una enfermedad que ya ha causado miles de muertes en todo el mundo. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes que ya son 36 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 301 personas en todo el país. Hasta el momento se produjeron cuatro muertes por el avance del coronavirus y esta mañana se conoció el primer caso de transmisión comunitaria.