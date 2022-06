Jofré firmó convenio con la Facultad de Rec. Naturales para realizar relevamiento sobre movilidad Urbana

Compartir

En coincidencia con el Día de la Seguridad Vial que se celebra todos los 10 de junio, el intendente Jorge Jofré firmo un convenio de cooperación con autoridades de la Facultad de Recursos Naturales, por medio del cual los alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Civil realizarán sus prácticas académicas en el ámbito de la Municipalidad, cuya actividad principal se centrará en aforo del tráfico y peatones e identificación de movimientos, para poder generar propuestas de modelado y calibración del tránsito.

Asistieron a la firma de convenio el vice decano de la Facultad de Recursos Naturales, Ing. Jorge Arce; La Ing. Elizabeth Coenes Rios, consejera de la Facultad de Recursos Naturales y profesora de la cátedra Vialidad Urbana; la directora de la Carrera, Ing. Mónica Barrientos; el profesor, Ing. Damián Verón; la secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad, Ing. Malena Gamarra; el secretario de Servicios Públicos, Roberto Villalba; el director de Obras Públicas, Ing. Norberto Jofré; el director de Electrotecnia, Ing. Fabián López Ortíz.

Sobre el particular, el intendente Jofré afirmó que “se trata de un convenio muy importante ya que permitirá que los alumnos de una de las cátedras puedan estudiar todo lo referido al movimiento y el desarrollo de la modelación del tránsito de la ciudad de Formosa”.

“Este estudio de campo será muy importante porque les permitirá no solamente hacer un relevamiento, sino que también harán encuestas, fotografías de los diferentes sectores y ver los puntos más complicados”, detalló el Jefe Comunal.

Puso de relieve el intendente Jofré que “será un trabajo integral que además a la Municipalidad le servirá mucho ya que le va quedar como una carta de navegación porque va trascender la gestión de un Intendente, es un trabajo que tiene que tener la visión de una ciudad para los próximos 30 años”.

Adelantó en ese marco, que se prevé firmar un futuro convenio para la temática hidráulica “ya que tenemos muchos sectores en la ciudad que no tienen los desagües en buena condiciones y tratar de hacer allí también una modelación para tener un escurrimiento del agua acorde y ver a nuestra ciudad como una integralidad”.

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Recursos Naturales, Ing. Jorge Arce, aseguró que estos son convenios que se enmarcan en las políticas que llevamos adelante desde la UNaF para poder atender, trascender y sobre todo dar solución a los problemas comunitarios que tiene la ciudad, en este caso, el tránsito de la ciudad de Formosa y poner a los estudiantes y futuros profesionales en contacto con el medio”.

La Ing. Elizabeth Coenes, consejera de la Facultad de Recursos Naturales y profesora de la cátedra Vialidad Urbana explicó que el proyecto que se concretó en la fecha con la firma del convenio con la Municipalidad comenzó “con el firme objetivo de vincular a los alumnos del último años con situaciones concretas y así formarse para la vida profesional, en ese sentido trazamos la estrategia para que los alumnos puedan realizar un relevamiento sobre el conteo de tránsito y el movimiento en las intersecciones”.

“Afortunadamente desde el Municipio hubo una respuesta inmediata que agradecemos porque es un importante apoyo que nos da el intendente, Jorge Jofré para este trabajo conjunto que vamos a emprender”.

