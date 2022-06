Salta convocó a autoridades de Formosa para aumentar producción de combustibles en el NOA

Compartir

El Gobierno de Salta, a cargo del Gobernador Gustavo Sáez, convocó a funcionarios y autoridades del Gobierno de Formosa a participar de una reunión junto a operadores petroleros de la zona para analizar la situación de la Cuenca Norte e impulsar una mayor producción de combustible. «Lo que manifestó el Gobernador (Gustavo Sáenz) es que cada metro cúbico de gas y cada metro cubo de crudo, hoy la Cuenca lo necesita», manifestó la ingeniera Flavia Royón, Secretaria de Minería y Energía de Salta, al Grupo de Medios TVO.

«Este encuentro se organizó con los operadores de la cuenca, YPF y REFINOR, y también estuvo presente la Secretaría de Energía de Formosa y REFSA; el objetivo fue analizar la situación de la cuenta. El gobernador instó a las empresas a que vean la posibilidad de adelantar sus planes de inversión, de lo que tienen previsto, de las distintas concesiones porque un poco la premisa y lo que manifestó el gobernador es que cada metro cúbico de gas y cada metro cubo de crudo, hoy la cuenca lo necesita», mencionó la funcionaria salteña.

La reunión tuvo lugar en medio de la actual situación que atraviesa el país, sobre todo la región del norte con la crisis del gasoil y las consecuencias que generan. Esta cuestión en particular también fue abordada por los participantes.

«Hoy está trabajando a un porcentaje de utilización muy bajo y desde el Gobierno estamos preocupados por supuesto por la situación de la refinería y la continuidad de los puestos laborales, ese fue el motivo de la reunión y los tópicos que se tocaron», señaló Royón.

Más allá de la participación de YPF y REFINOR en la Cuenca, Formosa también forma parte de ella y en la actualidad el crudo extraído en nuestro territorio se comercializaria a otros operadores.

«La complejidad que tiene hoy es que hay otros operadores que no están integradas con estaciones de servicio entonces con la situación de coyuntura que estamos viviendo hoy, les posibilita poder pagar el crudo a un mayor precio porque después ellos venden otros productos que no tienen la obligación de respetar los precios regulados al surtidor. Esta conversación es parte de lo que se ha tenido, de cómo podemos articular un mecanismo para que REFINOR pueda procesar el crudo de la Cuenca», agregó al respecto.

Estas conversaciones sirvieron para que en principio la provincia de Formosa se comprometiera a vender el crudo extraído a esta refinería permitiendo que los puestos de trabajos continúen y además que se plantee un aumento en la producción de gasoil.

«De esta reunión la compañía de Formosa estableció un diálogo con REFINOR para ver si le puede vender el crudo por un periodo de prueba de los próximos 3 meses, lo cual es una buena noticia para la continuidad de los puestos de trabajo y también de que podríamos aumentar la producción de combustible acá en el norte», celebró Royón.

