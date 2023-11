Jofré sobre la situación inflacionaria: »Nos obliga a reasignar trabajos para cumplir con los vecinos»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el intendente de la ciudad capital Jorge Jofré se refirió a coparticipación que llega a Formosa e indicó que, si bien en términos nominales hay aumentos, en términos reales no sucede lo mismo debido a la inflación que golpea al país. En este sentido, indicó que la Comuna no es ajena a la situación lo cual hace que a veces cueste cumplir con los compromisos, lo cual obliga a “reasignar trabajos o partidas” para lograr dar la mayor cantidad de respuesta a las necesidades de los vecinos.

“Los últimos años vienen siendo complicados porque si bien en términos nominal crece la coparticipación, en términos real perdemos contra la inflación y por ahí no podemos cumplir con los pagos tanto proveedores o con los insumos necesarios para estar en la vía pública como corresponde, a veces tenemos que ir resignando o reasignando partida o priorizando algunos trabajos y eso nos causa algunos problemas”, comenzó contextualizando el Jefe Comunal.

Al ser consultado por esos problemas señaló que tienen que ver con el estar en las calles y agregó que “no hay que olvidarse tampoco que hasta hace poco tuvimos inconvenientes con el combustible porque no había provisión suficiente ni para los automovilistas, y por supuesto para nosotros que compramos en cantidad tampoco, a eso hay que sumarle el aumento de precios del gasoil, repuestos e insumos, piedras, cemento, etc, que son elementos que utilizamos para reparar las calles”.

“Un proceso inflacionario nos trae problemas, porque como dije anteriormente en términos nominales crece la coparticipación, en términos reales no es así, a eso hay que sumarle que la gente retrae el pago de las contribuciones municipales, todo eso crea un combo en el cual hay que moverse con mucha cautela y austeridad para no cometer errores porque sobre todo el sueldo de los empleados es innegociable y es lo primero que tratamos de negociar”, finalizó diciendo Jofré.